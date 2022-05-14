Спецоперация на Украине стала последствием политики Зеленского, считает ученый Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями спровоцировал российского лидера Владимира Путина на начало спецоперации на Украине. Об этом заявил ведущий израильский внешнеполитический ученый, профессор Еврейского университета, Йехезкель Дрор.

«И, хотя так говорить не популярно, Украина не безупречна в этом конфликте. Президент Зеленский не понял, что желание [Украины] вступить в НАТО рассматривается президентом Владимиром Путиным как серьезная стратегическая угроза для России. В апреле 2019 года Зеленский заявил, что считает Путина „врагом“. В декабре 2021 года он призвал к превентивным действиям против России. Российская спецоперация в феврале никого не должна была удивить. Зеленский, любитель государственного управления, был удивлен и стратегически слеп», — сказал Дрор в интервью агентству Bloomberg.

Ученый также назвал «бредом» принятие обществом единственно «правильной» стороны истории. «Не так давно правление королевских династий считалось правильной стороной истории. А сегодня эта идея не является общепризнанной», — объяснил Дрор.

Россия с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина проводит спецоперацию на территории Украины. Как заявляли официальные лица страны, с помощью нее армия ВС РФ предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Позже Минобороны РФ предоставило оригиналы секретных шифротелеграмм Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что армия ВСУ готовилась начать боевые действия на территории ДНР и ЛНР. Таким образом, объясняли в военном ведомстве, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.

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