Цена автосервиса и запчастей для челябинцев выросла на треть

В Челябинской области ремонт автомобилей подорожал как минимум на треть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области стоимость услуг автосервиса и цены на запчасти для автомобилей с февраля 2022 года выросли в среднем на 30 процентов. Об этом URA.RU рассказали владелец автомагазина и собственник автосервиса.

«Запчасти уже немного подешевели, сначала они подорожали почти в два раза, сейчас ценник немного снизился. В целом стоимость всех видов запчастей с февраля выросла минимум на 20-40 процентов. Клиенты пытаются сэкономить, заказывая узлы и детали в сборе с сайтов объявлений, однако далеко не всегда им присылают то, что нужно, если вообще присылают», — уточнил владелец магазина автозапчастей «Еж74» Евгений. Он рассказал, что в Копейске уже два разных автовладельца после заказа и оплаты коробки передач и двигателя на сайте «Авито» наткнулись на мошенников и потеряли деньги.

Дорожает и стоимость услуг автосервиса. Отремонтировать машину весной текущего года стало дороже также минимум на 25-30 процентов.

«На фоне подорожания стоимости продуктов пришлось пересматривать цены на свои услуги. Если раньше замена сцепления обходилась клиенту в четыре тысячи рублей, сейчас я возьму пять», — рассказал владелец автосервиса Владимир.

По словам Владимира, единственная услуга, которая пока не выросла в цене, это шиномонтаж. За последние несколько лет удорожание составило всего около 50-100 рублей на перебортовку колес стандартной легковушки. Это всего 5-10 процентов от стоимости шиномонтажа.

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