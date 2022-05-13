Сообщение о минировании пермского ТЦ оказалось ложным

После проверки ТЦ не нашли взрывного устройства (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

После проверки торгового центра «Айсберг Модерн» в Перми, выяснилось, что угроза минирования была ложной. После обыска здания никакого взрывного устройства не нашли. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.

«Угроза минирования торгового центра „Айсберг Модерн“ в Перми, которая поступила 14 мая, оказалась ложной», — написали в сообщении на сайте «АиФ Прикамье».

Ранее URA.RU сообщало, что по неподтвержденной информации, причиной обыска ТЦ стал звонок с угрозой о минировании, поступивший в службу 112 в 18.30. Очевидцы сообщали, что сотрудники Росгвардии и полиции оцепили здание ТЦ «Айсберг Модерн». Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали.