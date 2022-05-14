Участники «Евровидения» от Украины нарушили правила конкурса. Им грозит дисквалификация

15 мая 2022 в 01:35 Размер текста - 17 +

Участники «Евровидения-2022» от Украины призвали мир помочь нацистам на «Азовстали» Фото: depositphotos.com Группа Kalush Orchestra, представляющие Украину на конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2022», нарушили правила, завершив свое выступление политическим лозунгом. По правилам им грозит дисквалификация. Участник украинской группы Kalush Orchestra в конце выступления на «Евровидении-2022» выступил с политическим лозунгом, призвав мир «помочь» Мариуполю и спасти националистов, закрытых на металлургическом комбинате «Азовсталь». Согласно правилам конкурса, участникам запрещено делать политические высказывания и совершать действия провокационного характера. «Евровидение-2022» проходит в Турине (Италия). В феврале Россию предложили отстранить от участия в «Евровидении» в связи с проведением спецоперации на Украине. Затем руководство Европейского вещательного союза приняло такое решение, передает RT. Конкурс проходит каждый год, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Группа Kalush Orchestra, представляющие Украину на конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2022», нарушили правила, завершив свое выступление политическим лозунгом. По правилам им грозит дисквалификация. Участник украинской группы Kalush Orchestra в конце выступления на «Евровидении-2022» выступил с политическим лозунгом, призвав мир «помочь» Мариуполю и спасти националистов, закрытых на металлургическом комбинате «Азовсталь». Согласно правилам конкурса, участникам запрещено делать политические высказывания и совершать действия провокационного характера. «Евровидение-2022» проходит в Турине (Италия). В феврале Россию предложили отстранить от участия в «Евровидении» в связи с проведением спецоперации на Украине. Затем руководство Европейского вещательного союза приняло такое решение, передает RT. Конкурс проходит каждый год, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире.