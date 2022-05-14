Жительница ЯНАО стала призером международного турнира по дзюдо

Анна Гущина завоевала бронзовые медали турнира «Петербургский вызов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представительница Ноябрьска Анна Гущина завоевала бронзовые медали турнира «Петербургский вызов». Об этом сообщает «Ямал-Меди» со ссылкой на департаменте по физической культуре и спорту региона.

«Соревнования прошли в спортивном комплексе NOVA ARENA в Санкт-Петербурге. За медали и призы турнира боролись спортсменки из России и Беларуси», — уточнили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО.

Медали были разыграны в семи весовых категориях (48, 52, 57, 63, 70, 78, свыше 78 кг). Призовые за первое место составили 100 000 рублей, за второе — 50 000, и 25 000 — третье место.

Ранее URA.RU рассказывал о спортсменке из Ямало-Ненецкого автономного округа, которая победила во всероссийском турнире по боксу «Знамя Победы». Дарья Салиндер из Нового Уренгоя заняла первое место в весовой категории до 48 килограмм.