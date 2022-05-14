14 мая 2022
13 мая 2022

Жительница ЯНАО стала призером международного турнира по дзюдо

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Анна Гущина завоевала бронзовые медали турнира «Петербургский вызов» Фото:

Представительница Ноябрьска Анна Гущина завоевала бронзовые медали турнира «Петербургский вызов». Об этом сообщает «Ямал-Меди» со ссылкой на департаменте по физической культуре и спорту региона.

«Соревнования прошли в спортивном комплексе NOVA ARENA в Санкт-Петербурге. За медали и призы турнира боролись спортсменки из России и Беларуси», — уточнили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО.

Медали были разыграны в семи весовых категориях (48, 52, 57, 63, 70, 78, свыше 78 кг). Призовые за первое место составили 100 000 рублей, за второе — 50 000, и 25 000 — третье место.

Ранее URA.RU рассказывал о спортсменке из Ямало-Ненецкого автономного округа, которая победила во всероссийском турнире по боксу «Знамя Победы». Дарья Салиндер из Нового Уренгоя заняла первое место в весовой категории до 48 килограмм.

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Представительница Ноябрьска Анна Гущина завоевала бронзовые медали турнира «Петербургский вызов». Об этом сообщает «Ямал-Меди» со ссылкой на департаменте по физической культуре и спорту региона. «Соревнования прошли в спортивном комплексе NOVA ARENA в Санкт-Петербурге. За медали и призы турнира боролись спортсменки из России и Беларуси», — уточнили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО. Медали были разыграны в семи весовых категориях (48, 52, 57, 63, 70, 78, свыше 78 кг). Призовые за первое место составили 100 000 рублей, за второе — 50 000, и 25 000 — третье место. Ранее URA.RU рассказывал о спортсменке из Ямало-Ненецкого автономного округа, которая победила во всероссийском турнире по боксу «Знамя Победы». Дарья Салиндер из Нового Уренгоя заняла первое место в весовой категории до 48 килограмм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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