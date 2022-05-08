08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

Девушка-боксер из ЯНАО стала лучшей в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Дарья Салиндер из Нового Уренгоя победила в турнире по боксу «Знамя Победы» Фото:

Спортсменка из Ямало-Ненецкого автономного округа победила во всероссийском турнире по боксу «Знамя Победы». Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Артюхов на своей странице «ВКонтакте».

«Дарья Салиндер из Нового Уренгоя победила в турнире по боксу „Знамя Победы“. Девушка заняла первое место в весовой категории до 48 килограмм. Поздравляю спортсменку с победой», — написал глава ЯНАО на своей странице в социальной сети.

Всего в этой весовой категории состязалось 4 спортсменки. Особенностью данного турнира стало то, что тренерские штабы сборных России проводили просмотры для ближайшего резерва.

Ранее URA.RU рассказывал о возросшей популярности контактных видов спорта в ЯНАО. В Ноябрьске прошел турнир по боксу «Вызов Арктики». Среди главных VIP-гостей турнира чемпион мира Денис Лебедев и олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, а всего на турнир заявились порядка 70 боксеров.

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Спортсменка из Ямало-Ненецкого автономного округа победила во всероссийском турнире по боксу «Знамя Победы». Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Артюхов на своей странице «ВКонтакте». «Дарья Салиндер из Нового Уренгоя победила в турнире по боксу „Знамя Победы“. Девушка заняла первое место в весовой категории до 48 килограмм. Поздравляю спортсменку с победой», — написал глава ЯНАО на своей странице в социальной сети. Всего в этой весовой категории состязалось 4 спортсменки. Особенностью данного турнира стало то, что тренерские штабы сборных России проводили просмотры для ближайшего резерва. Ранее URA.RU рассказывал о возросшей популярности контактных видов спорта в ЯНАО. В Ноябрьске прошел турнир по боксу «Вызов Арктики». Среди главных VIP-гостей турнира чемпион мира Денис Лебедев и олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, а всего на турнир заявились порядка 70 боксеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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