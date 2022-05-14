Британии грозит конец «золотого века» из-за санкций против РФ

15 мая 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

В Британии прогнозируют рост цен на продовольственные товары Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Британии из-за инфляции на фоне санкций против России заканчивается «золотой век» дешевой еды. Об этом заявил экс-руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury’s, бизнесмен Джастин Кинг. «Пожалуй, золотая эра позади. Мы никогда прежде не тратили на продукты меньше чем сейчас, и спад был долгим и плавным. Поэтому я подозреваю, что расходы на еду в долгосрочной перспективе вырастут. В историческом плане это будет не очень много, но все же потребует корректировок семейного бюджета», — заявил бывший руководитель Sainsbury’s и член наблюдательного совета директоров сети Marks & Spencer в интервью изданию The Guardian. Он считает, что продовольственные магазины страны не смогут защитить своих покупателей от подорожания продуктов. Жители страны встанут перед выбором, куда тратить свои средства, что является непростой задачей на фоне инфляции, которая превысит в 2022 году 10%, согласно данным Банка Великобритании. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ масштабные санкции из-за спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи и выросла инфляция. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Британии из-за инфляции на фоне санкций против России заканчивается «золотой век» дешевой еды. Об этом заявил экс-руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury’s, бизнесмен Джастин Кинг. «Пожалуй, золотая эра позади. Мы никогда прежде не тратили на продукты меньше чем сейчас, и спад был долгим и плавным. Поэтому я подозреваю, что расходы на еду в долгосрочной перспективе вырастут. В историческом плане это будет не очень много, но все же потребует корректировок семейного бюджета», — заявил бывший руководитель Sainsbury’s и член наблюдательного совета директоров сети Marks & Spencer в интервью изданию The Guardian. Он считает, что продовольственные магазины страны не смогут защитить своих покупателей от подорожания продуктов. Жители страны встанут перед выбором, куда тратить свои средства, что является непростой задачей на фоне инфляции, которая превысит в 2022 году 10%, согласно данным Банка Великобритании. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ масштабные санкции из-за спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи и выросла инфляция.