14 мая 2022

В Екатеринбурге сгорело заброшенное общежитие. Его тушили пять часов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в неэксплуатируемом одноэтажном здании на улице Челюскинцев, 5м. Екатеринбург, задымление, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожарник, пожарная безопасность, пожаротушение, Мчс россии
Пожар произошел на Баумана, 30 (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге по адресу Баумана, 30 на Эльмаше сгорело заброшенное двухэтажное здание. Сообщение о пожаре поступило 15 мая в 2:08, ликвидировать открытое горение удалось только к 6:51, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Площадь пожара составила 800 квадратных метров, тушение осложнялось наличием пустотных перекрытий в здании, сильным задымлением и сложностью планировки — здание П-образной формы, двухэтажное, третьей степени огнестойкости, кровля — шифер по деревянной обрешетке», — рассказал начальник караула Данил Ягодников.

На пожаре были задействованы 40 человек и 13 единиц техники. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет. По данным сервиса 2gis, раньше в здании на Баумана, 30 располагалось общежитие. Ранее URA.RU рассказывало о пожаре, в результате которого в микрорайоне Старая Сортировка в Екатеринбурге сгорели два автомобиля.

Сообщение о пожаре поступило в 2:08 ночи
Фото:
В тушении пожара приняли участие 40 человек
Фото:
Потушить пожар удалось только к семи утра
Фото:
При пожаре никто не пострадал
Фото:
Раньше в здании располагалось общежитие
Фото:

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

В Екатеринбурге по адресу Баумана, 30 на Эльмаше сгорело заброшенное двухэтажное здание. Сообщение о пожаре поступило 15 мая в 2:08, ликвидировать открытое горение удалось только к 6:51, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Площадь пожара составила 800 квадратных метров, тушение осложнялось наличием пустотных перекрытий в здании, сильным задымлением и сложностью планировки — здание П-образной формы, двухэтажное, третьей степени огнестойкости, кровля — шифер по деревянной обрешетке», — рассказал начальник караула Данил Ягодников. На пожаре были задействованы 40 человек и 13 единиц техники. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет. По данным сервиса 2gis, раньше в здании на Баумана, 30 располагалось общежитие. Ранее URA.RU рассказывало о пожаре, в результате которого в микрорайоне Старая Сортировка в Екатеринбурге сгорели два автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...