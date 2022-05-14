В Екатеринбурге по адресу Баумана, 30 на Эльмаше сгорело заброшенное двухэтажное здание. Сообщение о пожаре поступило 15 мая в 2:08, ликвидировать открытое горение удалось только к 6:51, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Площадь пожара составила 800 квадратных метров, тушение осложнялось наличием пустотных перекрытий в здании, сильным задымлением и сложностью планировки — здание П-образной формы, двухэтажное, третьей степени огнестойкости, кровля — шифер по деревянной обрешетке», — рассказал начальник караула Данил Ягодников.
На пожаре были задействованы 40 человек и 13 единиц техники. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет. По данным сервиса 2gis, раньше в здании на Баумана, 30 располагалось общежитие. Ранее URA.RU рассказывало о пожаре, в результате которого в микрорайоне Старая Сортировка в Екатеринбурге сгорели два автомобиля.
Сообщение о пожаре поступило в 2:08 ночи
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В тушении пожара приняли участие 40 человек
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Потушить пожар удалось только к семи утра
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
При пожаре никто не пострадал
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Раньше в здании располагалось общежитие
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге по адресу Баумана, 30 на Эльмаше сгорело заброшенное двухэтажное здание. Сообщение о пожаре поступило 15 мая в 2:08, ликвидировать открытое горение удалось только к 6:51, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Площадь пожара составила 800 квадратных метров, тушение осложнялось наличием пустотных перекрытий в здании, сильным задымлением и сложностью планировки — здание П-образной формы, двухэтажное, третьей степени огнестойкости, кровля — шифер по деревянной обрешетке», — рассказал начальник караула Данил Ягодников. На пожаре были задействованы 40 человек и 13 единиц техники. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет. По данным сервиса 2gis, раньше в здании на Баумана, 30 располагалось общежитие. Ранее URA.RU рассказывало о пожаре, в результате которого в микрорайоне Старая Сортировка в Екатеринбурге сгорели два автомобиля.