Пожар произошел на улице Коуровская 13 Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Утром 13 мая при пожаре в Екатеринбурге в микрорайоне Старая Сортировка сгорело два автомобиля. Об этом сообщает ИА «Ночные новости».

«В результате возгорания Toyota была полностью уничтожена огнем, у Lada Vesta выгорела передняя часть и моторный отсек, салон и остальную часть кузова пожарным удалось спасти», — рассказало информационное агентство.

Пожар произошел в третьем часу ночи. По словам очевидцев, огонь вспыхнул сначала в иномарке, после чего пламя перекинулось на рядом припаркованный автомобиль отечественного производства. Хозяин Lada сообщил, что автомобилю не больше года, при этом отметил, что машина была застрахована.

Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском из-за возгорания травы сгорело три автомобиля. Также мы рассказывали о аварии на трассе Нижний Тагил — Серов, при столкновении с лесовозом загорелась легковушка.

В Екатеринбурге ночью сгорело два автомобиля Фото: ИА «Ночные новости»

Toyota была полностью уничтожена огнем Фото: ИА «Ночные новости»

В Lada Vesta выгорела передняя часть и моторный отсек Фото: ИА «Ночные новости»