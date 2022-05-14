Утром 13 мая при пожаре в Екатеринбурге в микрорайоне Старая Сортировка сгорело два автомобиля. Об этом сообщает ИА «Ночные новости».
«В результате возгорания Toyota была полностью уничтожена огнем, у Lada Vesta выгорела передняя часть и моторный отсек, салон и остальную часть кузова пожарным удалось спасти», — рассказало информационное агентство.
Пожар произошел в третьем часу ночи. По словам очевидцев, огонь вспыхнул сначала в иномарке, после чего пламя перекинулось на рядом припаркованный автомобиль отечественного производства. Хозяин Lada сообщил, что автомобилю не больше года, при этом отметил, что машина была застрахована.
Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском из-за возгорания травы сгорело три автомобиля. Также мы рассказывали о аварии на трассе Нижний Тагил — Серов, при столкновении с лесовозом загорелась легковушка.
В Екатеринбурге ночью сгорело два автомобиля
Фото: ИА «Ночные новости»
Toyota была полностью уничтожена огнем
Фото: ИА «Ночные новости»
В Lada Vesta выгорела передняя часть и моторный отсек
Фото: ИА «Ночные новости»
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Утром 13 мая при пожаре в Екатеринбурге в микрорайоне Старая Сортировка сгорело два автомобиля. Об этом сообщает ИА «Ночные новости». «В результате возгорания Toyota была полностью уничтожена огнем, у Lada Vesta выгорела передняя часть и моторный отсек, салон и остальную часть кузова пожарным удалось спасти», — рассказало информационное агентство. Пожар произошел в третьем часу ночи. По словам очевидцев, огонь вспыхнул сначала в иномарке, после чего пламя перекинулось на рядом припаркованный автомобиль отечественного производства. Хозяин Lada сообщил, что автомобилю не больше года, при этом отметил, что машина была застрахована. Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском из-за возгорания травы сгорело три автомобиля. Также мы рассказывали о аварии на трассе Нижний Тагил — Серов, при столкновении с лесовозом загорелась легковушка.