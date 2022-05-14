14 мая 2022

На Екатеринбург обрушился град. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Плохая погода. Екатеринбург, снег, град, плохая погода, дождь
О снежных осадках сообщают жители районов Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге утром 15 мая прошел град. Местные жители выкладывают видео, на которых запечатлены осадки, в соцсетях.

«Вот вам и весна: то снег, то дождь. Сейчас всю зелень сломает», — комментирует автор видео Сергей Сальников. Град выпал на Вторчермете, а также в пригороде Екатеринбурга. Утром о граде также сообщали жители Истры, Уфы и Миасса.

В МЧС предупреждали, что 15 мая в Свердловской области ожидаются обильные осадки и сильный ветер. В Нижнем Тагиле града не было, но был ливень, а после него над городом появилась радуга.

В Нижнем Тагиле после дождя появилась радуга
Фото:

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В Екатеринбурге утром 15 мая прошел град. Местные жители выкладывают видео, на которых запечатлены осадки, в соцсетях. «Вот вам и весна: то снег, то дождь. Сейчас всю зелень сломает», — комментирует автор видео Сергей Сальников. Град выпал на Вторчермете, а также в пригороде Екатеринбурга. Утром о граде также сообщали жители Истры, Уфы и Миасса. В МЧС предупреждали, что 15 мая в Свердловской области ожидаются обильные осадки и сильный ветер. В Нижнем Тагиле града не было, но был ливень, а после него над городом появилась радуга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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