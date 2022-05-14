О снежных осадках сообщают жители районов Екатеринбурга
В Екатеринбурге утром 15 мая прошел град. Местные жители выкладывают видео, на которых запечатлены осадки, в соцсетях.
«Вот вам и весна: то снег, то дождь. Сейчас всю зелень сломает», — комментирует автор видео Сергей Сальников. Град выпал на Вторчермете, а также в пригороде Екатеринбурга. Утром о граде также сообщали жители Истры, Уфы и Миасса.
В МЧС предупреждали, что 15 мая в Свердловской области ожидаются обильные осадки и сильный ветер. В Нижнем Тагиле града не было, но был ливень, а после него над городом появилась радуга.
В Нижнем Тагиле после дождя появилась радуга
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