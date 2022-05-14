На Екатеринбург обрушился град. Видео, фото

15 мая 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

О снежных осадках сообщают жители районов Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге утром 15 мая прошел град. Местные жители выкладывают видео, на которых запечатлены осадки, в соцсетях. «Вот вам и весна: то снег, то дождь. Сейчас всю зелень сломает», — комментирует автор видео Сергей Сальников. Град выпал на Вторчермете, а также в пригороде Екатеринбурга. Утром о граде также сообщали жители Истры, Уфы и Миасса. В МЧС предупреждали, что 15 мая в Свердловской области ожидаются обильные осадки и сильный ветер. В Нижнем Тагиле града не было, но был ливень, а после него над городом появилась радуга. В Нижнем Тагиле после дождя появилась радуга Фото: группа «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ», vk.com Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Екатеринбурге утром 15 мая прошел град. Местные жители выкладывают видео, на которых запечатлены осадки, в соцсетях. «Вот вам и весна: то снег, то дождь. Сейчас всю зелень сломает», — комментирует автор видео Сергей Сальников. Град выпал на Вторчермете, а также в пригороде Екатеринбурга. Утром о граде также сообщали жители Истры, Уфы и Миасса. В МЧС предупреждали, что 15 мая в Свердловской области ожидаются обильные осадки и сильный ветер. В Нижнем Тагиле града не было, но был ливень, а после него над городом появилась радуга.