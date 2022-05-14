14 мая 2022

Свердловские синоптики продлили предупреждение о непогоде

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
16 мая в Свердловской области ожидаются сильный ветер и грозы Фото:

16 мая в Свердловской области продолжатся осадки и сильный ветер. Об этом сообщается в официальном telegram-канала областного управления МЧС.

«Ожидается ветер с порывами до 18 м/с, грозы. Будьте осторожны и цените свое здоровье!» — говорится в сообщении спасателей. На время непогоды свердловчанам советуют воздержаться от походов в лес и от сплавов, отложить работы на открытом воздухе и поездки, закрывать окна и форточки, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. Во время грозы рекомендуется не пользоваться электричеством. В случае ЧП рекомендуют звонить по телефону 101.

Ранее синоптики объявили предупреждение о непогоде 15 мая. В Екатеринбурге выпал град, а в Нижнем Тагиле прошел ливень.

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16 мая в Свердловской области продолжатся осадки и сильный ветер. Об этом сообщается в официальном telegram-канала областного управления МЧС. «Ожидается ветер с порывами до 18 м/с, грозы. Будьте осторожны и цените свое здоровье!» — говорится в сообщении спасателей. На время непогоды свердловчанам советуют воздержаться от походов в лес и от сплавов, отложить работы на открытом воздухе и поездки, закрывать окна и форточки, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. Во время грозы рекомендуется не пользоваться электричеством. В случае ЧП рекомендуют звонить по телефону 101. Ранее синоптики объявили предупреждение о непогоде 15 мая. В Екатеринбурге выпал град, а в Нижнем Тагиле прошел ливень.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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