Свердловские синоптики продлили предупреждение о непогоде

15 мая 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

16 мая в Свердловской области ожидаются сильный ветер и грозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 16 мая в Свердловской области продолжатся осадки и сильный ветер. Об этом сообщается в официальном telegram-канала областного управления МЧС. «Ожидается ветер с порывами до 18 м/с, грозы. Будьте осторожны и цените свое здоровье!» — говорится в сообщении спасателей. На время непогоды свердловчанам советуют воздержаться от походов в лес и от сплавов, отложить работы на открытом воздухе и поездки, закрывать окна и форточки, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. Во время грозы рекомендуется не пользоваться электричеством. В случае ЧП рекомендуют звонить по телефону 101. Ранее синоптики объявили предупреждение о непогоде 15 мая. В Екатеринбурге выпал град, а в Нижнем Тагиле прошел ливень. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

16 мая в Свердловской области продолжатся осадки и сильный ветер. Об этом сообщается в официальном telegram-канала областного управления МЧС. «Ожидается ветер с порывами до 18 м/с, грозы. Будьте осторожны и цените свое здоровье!» — говорится в сообщении спасателей. На время непогоды свердловчанам советуют воздержаться от походов в лес и от сплавов, отложить работы на открытом воздухе и поездки, закрывать окна и форточки, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. Во время грозы рекомендуется не пользоваться электричеством. В случае ЧП рекомендуют звонить по телефону 101. Ранее синоптики объявили предупреждение о непогоде 15 мая. В Екатеринбурге выпал град, а в Нижнем Тагиле прошел ливень.