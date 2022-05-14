В Свердловской области в мессенджерах распространяют фейковые сообщения о заминированных предметах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области в мессенджерах распространяются фейковые сообщения об украинских диверсантах, которые якобы раскладывают по городу взрывные устройства под видом игрушек, телефонов и кошельков. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

«Всех предупредите, в России появились диверсанты, кладут на дорогах, на лавках, в кустах телефоны, планшеты, кошельки, блокноты заминированные, заряд небольшой, но руку отрывает. Увидите на дороге, не трогайте, также коробки, мячи и игрушки могут быть. У нас одному прапорщику вчера в Курске вчера оторвал руку „паспорт“, поднял, открыл, кисть оторвало, на второй три пальца и ранение брюшной полости», — говорится сообщение.

Администрация Курской области уже назвала фейковой эту информацию, а в telegram-канале «Война с фейками» сообщили, что цель рассылки — создать панику среди россиян. «Курская область граничит с территорией Украины и это делает ее приоритетной целью при попытках дестабилизировать население и повысить градус напряженности», — говорится в сообщении telegram-канала.

В феврале Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. С тех пор в информационном пространстве появляются вбросы, направленные на то, чтобы посеять панику среди россиян и ввести их в заблуждение. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял , что против России идет гибридная война, в которой активно участвуют страны Запада.

В администрации Курской области заявили, что подобных инцидентов в области не происходило Фото из telegram-канала «Война с фейками»

Фейковое сообщение начали распространять в мессенджерах и соцсетях Фото из telegram-канала «Война с фейками»