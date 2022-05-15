Нарколог назвал категорию людей, которым противопоказан алкоголь

16 мая 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

Люди с психическими проблемами воспринимают алкоголь как лекарство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Людям, которые страдают психическими расстройствами, категорически противопоказано употребление спиртных напитков. В разговоре с URA.RU психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф отметил, что граждан, у которых есть проблемы с нервной системой, очень много, однако они об этом не догадываются. «С психиатрической точки зрения алкоголь противопоказан всем людям, у которых есть те или иные психические расстройства. Это не только люди, страдающие психическими заболеваниями, но и эмоционально неустойчивые, склонные к частым перепадам настроения, у которых нервная система легко возбуждается и возникает эмоциональное напряжение. Однако далеко не все относятся к этому ответственно», — сказал Алексей Магалиф. Как объяснил психиатр, люди с подобными проблемами воспринимают алкоголь как лекарство. «Очень многие люди используют алкоголь в качестве „лечебного средства“. Они считают, что это безопасно и не причинит вреда. В итоге кроме того, что их нервная система, и так не в порядке, они ее разрушают окончательно еще и алкоголем», — уточнил эксперт. Существует несколько главных признаков, по которым можно понять, что человек пристрастился к алкоголю, отметил Алексей Магалиф. «Первый такой признак — это потеря количественного контроля, когда человек не может вовремя остановиться. Состояние опьянения для него настолько приятно и комфортно, что ему хочется выпить еще и еще. И так до того момента, пока он не выпьет слишком большое количество», — добавил собеседник агентства. Лечение алкоголизма для каждого человека индивидуально, подчеркнул психиатр. «Самый лучший способ освобождения от любой зависимости, это умение переключаться на какие-то другие интересы и процессы, которые доставляют человеку удовольствие. Мы говорим о здоровом образе жизни, в котором есть баланс работы и отдыха. Кто-то, желая покоя, может просто посидеть в тишине, книжку почитать, а кому-то надо снять избыточное напряжение и поиграть в футбол. Здесь уже индивидуально и зависит от типа личности», — заключил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на «Погоны и Галстуки» ,чтобы быть в курсе самых интересных политических инсайдов в Урала.

Людям, которые страдают психическими расстройствами, категорически противопоказано употребление спиртных напитков. В разговоре с URA.RU психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф отметил, что граждан, у которых есть проблемы с нервной системой, очень много, однако они об этом не догадываются. «С психиатрической точки зрения алкоголь противопоказан всем людям, у которых есть те или иные психические расстройства. Это не только люди, страдающие психическими заболеваниями, но и эмоционально неустойчивые, склонные к частым перепадам настроения, у которых нервная система легко возбуждается и возникает эмоциональное напряжение. Однако далеко не все относятся к этому ответственно», — сказал Алексей Магалиф. Как объяснил психиатр, люди с подобными проблемами воспринимают алкоголь как лекарство. «Очень многие люди используют алкоголь в качестве „лечебного средства“. Они считают, что это безопасно и не причинит вреда. В итоге кроме того, что их нервная система, и так не в порядке, они ее разрушают окончательно еще и алкоголем», — уточнил эксперт. Существует несколько главных признаков, по которым можно понять, что человек пристрастился к алкоголю, отметил Алексей Магалиф. «Первый такой признак — это потеря количественного контроля, когда человек не может вовремя остановиться. Состояние опьянения для него настолько приятно и комфортно, что ему хочется выпить еще и еще. И так до того момента, пока он не выпьет слишком большое количество», — добавил собеседник агентства. Лечение алкоголизма для каждого человека индивидуально, подчеркнул психиатр. «Самый лучший способ освобождения от любой зависимости, это умение переключаться на какие-то другие интересы и процессы, которые доставляют человеку удовольствие. Мы говорим о здоровом образе жизни, в котором есть баланс работы и отдыха. Кто-то, желая покоя, может просто посидеть в тишине, книжку почитать, а кому-то надо снять избыточное напряжение и поиграть в футбол. Здесь уже индивидуально и зависит от типа личности», — заключил специалист.