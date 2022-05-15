В Италии выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки
Сальвини выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО Фото:

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует отложить. Об этом заявил министр внутренних дел Италии, глава итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини.

«Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс следует отложить. Поставка на Украину итальянских вооружений не поможет достижению мира. Одно дело направлять экономическую и военную помощь в самом начале кризиса, но совсем другое — делать это сейчас», — приводит argumenti.ru слова Сальвини.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции и тщательного анализа последствий расширения альянса. Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО уже на следующей неделе, сообщал глава МИД страны. Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин также поддержали инициативу о присоединении к альянсу. Швеция же собирается принять соответствующее решение 15 мая.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует отложить. Об этом заявил министр внутренних дел Италии, глава итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини. «Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс следует отложить. Поставка на Украину итальянских вооружений не поможет достижению мира. Одно дело направлять экономическую и военную помощь в самом начале кризиса, но совсем другое — делать это сейчас», — приводит argumenti.ru слова Сальвини. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции и тщательного анализа последствий расширения альянса. Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО уже на следующей неделе, сообщал глава МИД страны. Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин также поддержали инициативу о присоединении к альянсу. Швеция же собирается принять соответствующее решение 15 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...