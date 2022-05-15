В Италии выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

15 мая 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Сальвини выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует отложить. Об этом заявил министр внутренних дел Италии, глава итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини. «Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс следует отложить. Поставка на Украину итальянских вооружений не поможет достижению мира. Одно дело направлять экономическую и военную помощь в самом начале кризиса, но совсем другое — делать это сейчас», — приводит argumenti.ru слова Сальвини. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции и тщательного анализа последствий расширения альянса. Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО уже на следующей неделе, сообщал глава МИД страны. Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин также поддержали инициативу о присоединении к альянсу. Швеция же собирается принять соответствующее решение 15 мая. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО следует отложить. Об этом заявил министр внутренних дел Италии, глава итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини. «Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс следует отложить. Поставка на Украину итальянских вооружений не поможет достижению мира. Одно дело направлять экономическую и военную помощь в самом начале кризиса, но совсем другое — делать это сейчас», — приводит argumenti.ru слова Сальвини. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции и тщательного анализа последствий расширения альянса. Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО уже на следующей неделе, сообщал глава МИД страны. Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин также поддержали инициативу о присоединении к альянсу. Швеция же собирается принять соответствующее решение 15 мая.