Финляндия назвала сроки подачи заявки о вступлении в НАТО

13 мая 2022 в 06:39 Размер текста - 17 +

Заявка будет подана в середине следующей недели Фото: flogeljiri/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com Заявка Финляндии в НАТО будет подана на следующей неделе. Об этом доложил глава МИД страны Пекко Хаависто. Финляндия подаст заявку о вступлении в НАТО в середине следующей недели, если это одобрит парламент (эдускунта), заявил Пекко Хаависто в интервью японскому изданию NHK. Он добавил, что-то же самое планирует сделать Швеция примерно в этот же срок. Пекко Хаависто уверен, что в связи с этим вряд ли возникнет хаос, однако «к нему нужно быть готовым». По его словам, хоть Финляндия является соседом для России, отношения двух стран сейчас сложно назвать простыми. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит безопасность страны. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО. По мнению политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО несет определенные риски для РФ. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Заявка Финляндии в НАТО будет подана на следующей неделе. Об этом доложил глава МИД страны Пекко Хаависто. Финляндия подаст заявку о вступлении в НАТО в середине следующей недели, если это одобрит парламент (эдускунта), заявил Пекко Хаависто в интервью японскому изданию NHK. Он добавил, что-то же самое планирует сделать Швеция примерно в этот же срок. Пекко Хаависто уверен, что в связи с этим вряд ли возникнет хаос, однако «к нему нужно быть готовым». По его словам, хоть Финляндия является соседом для России, отношения двух стран сейчас сложно назвать простыми. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит безопасность страны. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО. По мнению политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО несет определенные риски для РФ.