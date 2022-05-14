МИД: Россия ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
МИД РФ отреагирует на вступление в НАТО новых членов Фото:

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без реакции России. Об этом сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса», — отметил Грушко, передают РИА «Новости». По его словам, решение будет принято не на эмоциях, а после тщательного анализа факторов, влияющих на ситуацию по безопасности в регионе.

Финляндия планирует подать заявку на вступление в НАТО на следующей неделе. Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали вступление в НАТО, передают «Невские новости». Швеция собирается принять решение по этому вопросу 15 мая, сообщал телеканал SVT со ссылкой на пресс-секретаря правящей социал-демократической партии страны Тобиаса Баудина. У России станет больше противников в случае вступления новых стран в НАТО, цитируют «Дни.ру» зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без реакции России. Об этом сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса», — отметил Грушко, передают РИА «Новости». По его словам, решение будет принято не на эмоциях, а после тщательного анализа факторов, влияющих на ситуацию по безопасности в регионе. Финляндия планирует подать заявку на вступление в НАТО на следующей неделе. Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали вступление в НАТО, передают «Невские новости». Швеция собирается принять решение по этому вопросу 15 мая, сообщал телеканал SVT со ссылкой на пресс-секретаря правящей социал-демократической партии страны Тобиаса Баудина. У России станет больше противников в случае вступления новых стран в НАТО, цитируют «Дни.ру» зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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