МИД: Россия ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

МИД РФ отреагирует на вступление в НАТО новых членов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без реакции России. Об этом сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса», — отметил Грушко, передают РИА «Новости». По его словам, решение будет принято не на эмоциях, а после тщательного анализа факторов, влияющих на ситуацию по безопасности в регионе.

Финляндия планирует подать заявку на вступление в НАТО на следующей неделе. Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали вступление в НАТО, передают « Невские новости ». Швеция собирается принять решение по этому вопросу 15 мая, сообщал телеканал SVT со ссылкой на пресс-секретаря правящей социал-демократической партии страны Тобиаса Баудина. У России станет больше противников в случае вступления новых стран в НАТО, цитируют «Дни.ру» зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.