В Швеции назвали дату принятия решения о вступлении в НАТО

05 мая 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

Швеция примет решение по вступлению в НАТО 15 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Швеция примет решение по вступлению в НАТО 15 мая. Такую дату назвал телеканал SVT со ссылкой на пресс-секретаря правящей социал-демократической партии страны Тобиаса Баудина. «Правление социал-демократической партии созывается на внеочередное заседание по НАТО 15 мая. Тогда может быть принято решение о том, как партия должна подходить к членству», — сказал Баудин. Финляндия и Швеция ранее заявили о намерении вступить в НАТО. Зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в НАТО в ближайшие недели. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла страны от вступления в организацию. Она считает, что это не укрепит безопасность Финляндии и Швеции. Также, по ее словам, в случае вступления страны превратятся в пространство противостояния альянса и России. Президент Финляндии Саули Ниинисте признал, что вступление в альянс приведет к сосредоточению российских баз на границе страны. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что его страна может наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Швеция примет решение по вступлению в НАТО 15 мая. Такую дату назвал телеканал SVT со ссылкой на пресс-секретаря правящей социал-демократической партии страны Тобиаса Баудина. «Правление социал-демократической партии созывается на внеочередное заседание по НАТО 15 мая. Тогда может быть принято решение о том, как партия должна подходить к членству», — сказал Баудин. Финляндия и Швеция ранее заявили о намерении вступить в НАТО. Зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в НАТО в ближайшие недели. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла страны от вступления в организацию. Она считает, что это не укрепит безопасность Финляндии и Швеции. Также, по ее словам, в случае вступления страны превратятся в пространство противостояния альянса и России. Президент Финляндии Саули Ниинисте признал, что вступление в альянс приведет к сосредоточению российских баз на границе страны. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что его страна может наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.