Финляндия приняла решение по вступлению в НАТО

Финляндия официально решила вступить в НАТО
Правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Санна Марин.
«Сегодня президент и комитет по внешней политике и политике безопасности решили, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО», — сказал Саули. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале «TP Kanslia».
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. В свою очередь глава МИД Финляндии Пекко Хаависто заявил, что страна подаст заявку на вступление в Альянс 18 мая.
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