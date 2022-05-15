Финляндия приняла решение по вступлению в НАТО

15 мая 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Финляндия официально решила вступить в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Санна Марин. «Сегодня президент и комитет по внешней политике и политике безопасности решили, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО», — сказал Саули. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале «TP Kanslia». Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. В свою очередь глава МИД Финляндии Пекко Хаависто заявил, что страна подаст заявку на вступление в Альянс 18 мая. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Санна Марин. «Сегодня президент и комитет по внешней политике и политике безопасности решили, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО», — сказал Саули. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале «TP Kanslia». Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. В свою очередь глава МИД Финляндии Пекко Хаависто заявил, что страна подаст заявку на вступление в Альянс 18 мая.