Финляндия приняла решение по вступлению в НАТО

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
Финляндия официально решила вступить в НАТО Фото:

Правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Санна Марин.

«Сегодня президент и комитет по внешней политике и политике безопасности решили, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО», — сказал Саули. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале «TP Kanslia».

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. В свою очередь глава МИД Финляндии Пекко Хаависто заявил, что страна подаст заявку на вступление в Альянс 18 мая.

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Правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Санна Марин. «Сегодня президент и комитет по внешней политике и политике безопасности решили, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО», — сказал Саули. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале «TP Kanslia». Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. В свою очередь глава МИД Финляндии Пекко Хаависто заявил, что страна подаст заявку на вступление в Альянс 18 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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