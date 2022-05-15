Швеция официально решила вступить в НАТО

15 мая 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Швеция решила подать заявку о вступлении в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Швеция официально приняла решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте правящей социал-демократической партии. «На своем сегодняшнем заседании, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО. Таким образом, социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории», — говорится в сообщении социал-демократической партии. Финляндия и Швеция ранее заявили о намерении вступить в НАТО. Сегодня также Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО. Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вступление этих стран в НАТО сделает их мишенями для удара со стороны РФ. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Швеция официально приняла решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте правящей социал-демократической партии. «На своем сегодняшнем заседании, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО. Таким образом, социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории», — говорится в сообщении социал-демократической партии. Финляндия и Швеция ранее заявили о намерении вступить в НАТО. Сегодня также Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО. Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вступление этих стран в НАТО сделает их мишенями для удара со стороны РФ.