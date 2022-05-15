Сенатор рассказала, когда проиндексируют пенсии в РФ

Елена Бибикова рассказала о датах индексации выплат в РФ
В России ежегодно индексируют пенсий. О датах повышения выплат рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
- 1 января в России проиндексировали страховые пенсии. Эти выплаты получают люди, достигшие пенсионного возраста, а также имеющие достаточный стаж и количество пенсионных коэффициентов;
- 1 февраля выросли ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий;
- 1 апреля состоялась индексация государственных социальных пенсий. Они предназначены, в том числе, и для людей, не заработавших нужный для начисления страховой пенсии трудовой стаж;
- 1 июня в РФ вступит в силу закон «О страховых пенсиях», который касается выплат по потере кормильца. Так, потерявшие кормильца дети, которым уже исполнилось 18 лет, продолжат получать пенсии до 1 сентября того года, пока они не окончат образование, уточнили на сайте парламентской газеты РФ;
- с 1 августа увеличат пенсии работающим пенсионерам при условии, что их работодатель в течении года выплачивал взносы в Пенсионный фонд. Размер этой надбавки зависит от величины самой заработной платы. «Чем выше зарплата, тем больше отчисления в ПФР, которые пересчитываются в коэффициенты и влияют на выплаты», — объяснила Бибикова.
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