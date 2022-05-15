На изучение рек и озер в ЯНАО потратят миллионы

Исследовать будут дно, берега и водоохранные зоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Научный центр изучения арктики» выделит 10,3 миллиона рублей на исследование водных объектов и водоохранных зон в ЯНАО. Об этом сообщается на портале госзакупок.

«Оказание услуг по обеспечению проведения научных исследований по теме: „Мониторинг водных объектов на территории ЯНАО в части исследования дна, берегов, состояния и режима использования водоохранных зон“. Начальная цена контракта — 10,3 миллиона рублей», — отмечается в описании к аукциону.

В списке мест для исследований значится 31 пункт, в том числе реки Обь, Надым, Таз, озера Ханто и Янтарное. Определить исполнителя планируется 24 мая. Сроки выполнения работ на объектах — с момента подписания договора по 15 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО почти в два раза увеличили субсидию Российскому центру освоения Арктики для исследований в научном стационаре «Еркута». Соответствующий проект документа был опубликован на сайте окружного правительства.