15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

На изучение рек и озер в ЯНАО потратят миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Ямало-Ненецкого автономного округа, трубопровод, север, тундра, арктика, ямал, река, природа ямала, вид сверху, осень, с квадрокоптера
Исследовать будут дно, берега и водоохранные зоны Фото:

«Научный центр изучения арктики» выделит 10,3 миллиона рублей на исследование водных объектов и водоохранных зон в ЯНАО. Об этом сообщается на портале госзакупок.

«Оказание услуг по обеспечению проведения научных исследований по теме: „Мониторинг водных объектов на территории ЯНАО в части исследования дна, берегов, состояния и режима использования водоохранных зон“. Начальная цена контракта — 10,3 миллиона рублей», — отмечается в описании к аукциону.

В списке мест для исследований значится 31 пункт, в том числе реки Обь, Надым, Таз, озера Ханто и Янтарное. Определить исполнителя планируется 24 мая. Сроки выполнения работ на объектах — с момента подписания договора по 15 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО почти в два раза увеличили субсидию Российскому центру освоения Арктики для исследований в научном стационаре «Еркута». Соответствующий проект документа был опубликован на сайте окружного правительства.

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«Научный центр изучения арктики» выделит 10,3 миллиона рублей на исследование водных объектов и водоохранных зон в ЯНАО. Об этом сообщается на портале госзакупок. «Оказание услуг по обеспечению проведения научных исследований по теме: „Мониторинг водных объектов на территории ЯНАО в части исследования дна, берегов, состояния и режима использования водоохранных зон“. Начальная цена контракта — 10,3 миллиона рублей», — отмечается в описании к аукциону. В списке мест для исследований значится 31 пункт, в том числе реки Обь, Надым, Таз, озера Ханто и Янтарное. Определить исполнителя планируется 24 мая. Сроки выполнения работ на объектах — с момента подписания договора по 15 декабря 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО почти в два раза увеличили субсидию Российскому центру освоения Арктики для исследований в научном стационаре «Еркута». Соответствующий проект документа был опубликован на сайте окружного правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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