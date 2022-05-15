15 мая 2022

В ЛДПР предложили новую льготу для участников боевых действий

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция построения войск челябинского гарнизона. Челябинск, кобура, реконструкторы, гимнастерка, военная форма, солдат
В случае принятия законопроект может вступить в силу с 1 января 2023 года Фото:

В понедельник, 16 мая, в нижнюю палату будет внесен законопроект, которым предлагается компенсировать участникам боевых действий 50% коммунальных платежей. Авторами инициативы стали депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин, Елена Афанасьева и другие.

«Полагаем, что в современных условиях с учетом заслуг ветеранов боевых действий перед обществом и государством крайне важно повысить их статус и обеспечить им при жизни достойный уровень социальной защиты», — отмечается в пояснительной записке. Текст и пояснительная записка опубликованы в Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.

Так, согласно статье 16 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», ветеранам боевых действий планируют предоставлять компенсации в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и взноса на капитальный ремонт. Согласно документу, в случае принятия законопроект может вступить в силу с 1 января 2023 года. Необходимые средства будут взяты из федерального бюджета. По оценкам авторов законопроекта общая сумма средств, выделенных для компенсации, в год составит 13 миллиардов рублей.

Ранее закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий получил одобрение от Совфеда РФ. До этого его приняли в Госдуме. Данный закон позволит распространить на военнослужащих все полагаемые для ветеранов льготы.

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В понедельник, 16 мая, в нижнюю палату будет внесен законопроект, которым предлагается компенсировать участникам боевых действий 50% коммунальных платежей. Авторами инициативы стали депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин, Елена Афанасьева и другие. «Полагаем, что в современных условиях с учетом заслуг ветеранов боевых действий перед обществом и государством крайне важно повысить их статус и обеспечить им при жизни достойный уровень социальной защиты», — отмечается в пояснительной записке. Текст и пояснительная записка опубликованы в Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Так, согласно статье 16 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», ветеранам боевых действий планируют предоставлять компенсации в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и взноса на капитальный ремонт. Согласно документу, в случае принятия законопроект может вступить в силу с 1 января 2023 года. Необходимые средства будут взяты из федерального бюджета. По оценкам авторов законопроекта общая сумма средств, выделенных для компенсации, в год составит 13 миллиардов рублей. Ранее закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий получил одобрение от Совфеда РФ. До этого его приняли в Госдуме. Данный закон позволит распространить на военнослужащих все полагаемые для ветеранов льготы.
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