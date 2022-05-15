В ЛДПР предложили новую льготу для участников боевых действий

16 мая 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

В случае принятия законопроект может вступить в силу с 1 января 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В понедельник, 16 мая, в нижнюю палату будет внесен законопроект, которым предлагается компенсировать участникам боевых действий 50% коммунальных платежей. Авторами инициативы стали депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин, Елена Афанасьева и другие. «Полагаем, что в современных условиях с учетом заслуг ветеранов боевых действий перед обществом и государством крайне важно повысить их статус и обеспечить им при жизни достойный уровень социальной защиты», — отмечается в пояснительной записке. Текст и пояснительная записка опубликованы в Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Так, согласно статье 16 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», ветеранам боевых действий планируют предоставлять компенсации в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и взноса на капитальный ремонт. Согласно документу, в случае принятия законопроект может вступить в силу с 1 января 2023 года. Необходимые средства будут взяты из федерального бюджета. По оценкам авторов законопроекта общая сумма средств, выделенных для компенсации, в год составит 13 миллиардов рублей. Ранее закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий получил одобрение от Совфеда РФ. До этого его приняли в Госдуме. Данный закон позволит распространить на военнослужащих все полагаемые для ветеранов льготы. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В понедельник, 16 мая, в нижнюю палату будет внесен законопроект, которым предлагается компенсировать участникам боевых действий 50% коммунальных платежей. Авторами инициативы стали депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин, Елена Афанасьева и другие. «Полагаем, что в современных условиях с учетом заслуг ветеранов боевых действий перед обществом и государством крайне важно повысить их статус и обеспечить им при жизни достойный уровень социальной защиты», — отмечается в пояснительной записке. Текст и пояснительная записка опубликованы в Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Так, согласно статье 16 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», ветеранам боевых действий планируют предоставлять компенсации в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и взноса на капитальный ремонт. Согласно документу, в случае принятия законопроект может вступить в силу с 1 января 2023 года. Необходимые средства будут взяты из федерального бюджета. По оценкам авторов законопроекта общая сумма средств, выделенных для компенсации, в год составит 13 миллиардов рублей. Ранее закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий получил одобрение от Совфеда РФ. До этого его приняли в Госдуме. Данный закон позволит распространить на военнослужащих все полагаемые для ветеранов льготы.