В Верхней Пышме второй день течет фекальная река (архивное фото)
Житель Верхней Пышмы (Свердловская область) рассказал, что на улице Летняя из канализации льется фекальная «река», которая стекает в реку Балтым. Видео опубликовало сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте».
«Уже второй день из канализационного люка течет фекальная река. Она увеличилась. И уходит в речку Балтым», — рассказал автор видео.
По его словам, такая «река» течет уже второй день. На улице абсолютно невозможно дышать. «Жалко речку Балтымку, придется ее переименовывать в «Фекалку», — говорится в сообщении паблика.
Видео: «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район»
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