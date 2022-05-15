В Свердловской области на улице течет фекальная река. Она стекает в реку Балтым. Видео 16 мая 2022 в 04:21 Размер текста - 17 + В Верхней Пышме второй день течет фекальная река (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Верхней Пышмы (Свердловская область) рассказал, что на улице Летняя из канализации льется фекальная «река», которая стекает в реку Балтым. Видео опубликовало сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». «Уже второй день из канализационного люка течет фекальная река. Она увеличилась. И уходит в речку Балтым», — рассказал автор видео. По его словам, такая «река» течет уже второй день. На улице абсолютно невозможно дышать. «Жалко речку Балтымку, придется ее переименовывать в «Фекалку», — говорится в сообщении паблика. Видео: «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий. Житель Верхней Пышмы (Свердловская область) рассказал, что на улице Летняя из канализации льется фекальная «река», которая стекает в реку Балтым. Видео опубликовало сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». «Уже второй день из канализационного люка течет фекальная река. Она увеличилась. И уходит в речку Балтым», — рассказал автор видео. По его словам, такая «река» течет уже второй день. На улице абсолютно невозможно дышать. «Жалко речку Балтымку, придется ее переименовывать в «Фекалку», — говорится в сообщении паблика. Видео: «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям