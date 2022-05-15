15 мая 2022
14 мая 2022

В Свердловской области на улице течет фекальная река. Она стекает в реку Балтым. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы Водного союза. Курган, открытый колодец, ремонтные работы, люк канализации
В Верхней Пышме второй день течет фекальная река (архивное фото) Фото:

Житель Верхней Пышмы (Свердловская область) рассказал, что на улице Летняя из канализации льется фекальная «река», которая стекает в реку Балтым. Видео опубликовало сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте».

«Уже второй день из канализационного люка течет фекальная река. Она увеличилась. И уходит в речку Балтым», — рассказал автор видео.

По его словам, такая «река» течет уже второй день. На улице абсолютно невозможно дышать. «Жалко речку Балтымку, придется ее переименовывать в «Фекалку», — говорится в сообщении паблика.

Видео: «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район»

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Житель Верхней Пышмы (Свердловская область) рассказал, что на улице Летняя из канализации льется фекальная «река», которая стекает в реку Балтым. Видео опубликовало сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте». «Уже второй день из канализационного люка течет фекальная река. Она увеличилась. И уходит в речку Балтым», — рассказал автор видео. По его словам, такая «река» течет уже второй день. На улице абсолютно невозможно дышать. «Жалко речку Балтымку, придется ее переименовывать в «Фекалку», — говорится в сообщении паблика. Видео: «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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