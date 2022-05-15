15 мая 2022
14 мая 2022

Пьяный свердловчанин зверски убил товарища во время сбора шишек

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над сбежавшим из тюрьмы Новиковым. Тюмень , полицейский, осужденный, полиция, камера заключения
Мужчина, ответив на оскорбления, до смерти забил товарища (архивное фото) Фото:

Уроженец Североуральска (Свердловская область) на подработке в лесу убил мужчину после словесной перепалки. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области на официальном сайте.

«38-летний, ранее судимый, мужчина ответил на оскорбления физической силой. Он до смерти забил оппонента руками и ногами», — сообщило ведомство.

История началась 5 сентября 2021 года. Тогда подсудимый увидел объявление, в котором набирали группу людей для сбора кедровых шишек. Откликнувшись, он с другими собирателями приехали в лес. Там мужчины решили выпить. В результате завязался конфликт, в котором подсудимый насмерть забил человека. Когда труп увидели другие рабочие, они обратились в полицию. Виновник не отрицал собственной вины, но уверял, что умысла убивать — не было. Тем не менее приговор вынесен — 11 лет лишения свободы. Правда, в законную силу приговор еще не вступил и может быть обжалован.

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Уроженец Североуральска (Свердловская область) на подработке в лесу убил мужчину после словесной перепалки. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области на официальном сайте. «38-летний, ранее судимый, мужчина ответил на оскорбления физической силой. Он до смерти забил оппонента руками и ногами», — сообщило ведомство. История началась 5 сентября 2021 года. Тогда подсудимый увидел объявление, в котором набирали группу людей для сбора кедровых шишек. Откликнувшись, он с другими собирателями приехали в лес. Там мужчины решили выпить. В результате завязался конфликт, в котором подсудимый насмерть забил человека. Когда труп увидели другие рабочие, они обратились в полицию. Виновник не отрицал собственной вины, но уверял, что умысла убивать — не было. Тем не менее приговор вынесен — 11 лет лишения свободы. Правда, в законную силу приговор еще не вступил и может быть обжалован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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