Пьяный свердловчанин зверски убил товарища во время сбора шишек

16 мая 2022 в 06:19 Размер текста - 17 +

Мужчина, ответив на оскорбления, до смерти забил товарища (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уроженец Североуральска (Свердловская область) на подработке в лесу убил мужчину после словесной перепалки. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области на официальном сайте. «38-летний, ранее судимый, мужчина ответил на оскорбления физической силой. Он до смерти забил оппонента руками и ногами», — сообщило ведомство. История началась 5 сентября 2021 года. Тогда подсудимый увидел объявление, в котором набирали группу людей для сбора кедровых шишек. Откликнувшись, он с другими собирателями приехали в лес. Там мужчины решили выпить. В результате завязался конфликт, в котором подсудимый насмерть забил человека. Когда труп увидели другие рабочие, они обратились в полицию. Виновник не отрицал собственной вины, но уверял, что умысла убивать — не было. Тем не менее приговор вынесен — 11 лет лишения свободы. Правда, в законную силу приговор еще не вступил и может быть обжалован. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Уроженец Североуральска (Свердловская область) на подработке в лесу убил мужчину после словесной перепалки. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области на официальном сайте. «38-летний, ранее судимый, мужчина ответил на оскорбления физической силой. Он до смерти забил оппонента руками и ногами», — сообщило ведомство. История началась 5 сентября 2021 года. Тогда подсудимый увидел объявление, в котором набирали группу людей для сбора кедровых шишек. Откликнувшись, он с другими собирателями приехали в лес. Там мужчины решили выпить. В результате завязался конфликт, в котором подсудимый насмерть забил человека. Когда труп увидели другие рабочие, они обратились в полицию. Виновник не отрицал собственной вины, но уверял, что умысла убивать — не было. Тем не менее приговор вынесен — 11 лет лишения свободы. Правда, в законную силу приговор еще не вступил и может быть обжалован.