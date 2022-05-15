15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Челябинские ревизоры зашли с проверкой в мэрию проблемного города

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Совещание по нацполитике Холманских Магомедов Челябинск, виноградов александр, троицк
Глава города Александр Виноградов является подсудимым по уголовному делу Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала комплексную ревизию в Троицком городском округе, в котором регулярно возбуждают дела по различным должностным преступлениям. Об этом сообщает пресс-служба КСП региона в своем telegram-канале.

«В программу проверки включены следующие вопросы: расходы на реализацию национальных проектов; расходы на проведение противоэпидемических мероприятий, связанных с противодействием распространению СОVID-19; эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. Кроме того, будут проверены расходы на социальную защиту населения, образование, спорт и строительство объектов; на заработную плату муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; государственные закупки и другое», — говорится в сообщении.

Мероприятие носит плановый характер. Троицк — один из проблемных муниципалитетов Челябинской области. В нем регулярно возбуждают уголовные дела по различным должностным преступлениям. Мэр города Александр Виноградов в настоящее время также является подсудимым по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области начала комплексную ревизию в Троицком городском округе, в котором регулярно возбуждают дела по различным должностным преступлениям. Об этом сообщает пресс-служба КСП региона в своем telegram-канале. «В программу проверки включены следующие вопросы: расходы на реализацию национальных проектов; расходы на проведение противоэпидемических мероприятий, связанных с противодействием распространению СОVID-19; эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. Кроме того, будут проверены расходы на социальную защиту населения, образование, спорт и строительство объектов; на заработную плату муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; государственные закупки и другое», — говорится в сообщении. Мероприятие носит плановый характер. Троицк — один из проблемных муниципалитетов Челябинской области. В нем регулярно возбуждают уголовные дела по различным должностным преступлениям. Мэр города Александр Виноградов в настоящее время также является подсудимым по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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