Челябинские ревизоры зашли с проверкой в мэрию проблемного города

Глава города Александр Виноградов является подсудимым по уголовному делу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала комплексную ревизию в Троицком городском округе, в котором регулярно возбуждают дела по различным должностным преступлениям. Об этом сообщает пресс-служба КСП региона в своем telegram-канале.

«В программу проверки включены следующие вопросы: расходы на реализацию национальных проектов; расходы на проведение противоэпидемических мероприятий, связанных с противодействием распространению СОVID-19; эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. Кроме того, будут проверены расходы на социальную защиту населения, образование, спорт и строительство объектов; на заработную плату муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; государственные закупки и другое», — говорится в сообщении.

Мероприятие носит плановый характер. Троицк — один из проблемных муниципалитетов Челябинской области. В нем регулярно возбуждают уголовные дела по различным должностным преступлениям. Мэр города Александр Виноградов в настоящее время также является подсудимым по уголовному делу о превышении должностных полномочий.