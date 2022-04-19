Судья отказалась вести процесс по уголовному делу мэра Троицка

Александр Виноградов вину не признает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судья Троицкого городского суда (Челябинская область) Мария Стратий 20 апреля заявила о самоотводе по уголовному делу мэра города Александра Виноградова. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Евгений Гаврюшов.

«31 марта на заседании мы обратились с ходатайством об отводе судьи Марии Стратий, так как ранее, еще на стадии предварительного следствия, при избрании меры пресечения она высказывала мнение о виновности Виноградова. Прошел почти год с начала процесса, за это время судья отклоняла большую часть наших ходатайств, поэтому мы увидели предвзятое отношение и заявили об отводе. 20 апреля судья ходатайство удовлетворила и взяла самоотвод», — рассказал Евгений Гаврюшов.

Теперь рассмотрение уголовного дела начнется с самого начала в ином составе суда. Виноградов вину в преступлении не признает. По версии следствия, в 2019 году мэр передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, чем нарушил права первой и превысил должностные полномочия.

В мэрии Троицка заявили, что глава поступил так, чтобы избежать срыва отопительного сезона — с согласия комиссии по делам ЧС и прокуратуры. С мая 2021 года уголовное дело Виноградова рассматривалось в Троицком городском суде.