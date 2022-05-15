В ЯНАО накажут несостоявшегося убийцу брата

Житель Тюменской области нанес брату два ножевых удара Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жителя Тюменской области, находившегося на временных работах в Тарко-Сале, накажут за покушение на убийство. Как сообщается на официальном сайте окружного СУ СКР, мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

«По данным следствия и суда, 26 августа 2021 года 35-летний мужчина из Тюменской области, находясь в городе Тарко-Сале на временных работах в бригаде своего сводного брата, возвратившись с работы, распивал спиртное в компании местных девушек. На почве испытываемых длительных неприязненных отношений мужчина поссорился со старшим братом, после чего, воспользовавшись моментом, когда родственник не ожидал нападения, нанес ему два удара ножом в область шеи и грудной клетки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что осужденный не смог закончить преступление из-за гостьи, которая вышла из комнаты, услышав шум. Раненого 43-летнего мужчину удалось спасти благодаря своевременной помощи медиков. Житель Тюменской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО житель села Ныда напал с ножом на двух человек. Кроме того, мужчина хранил у себя дома краснокнижного сибирского осетра. Виновного приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.