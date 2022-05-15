В Кургане назвали самых богатых бюджетников

16 мая 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Курганская администрация опубликовала данные о средних заработных платах руководителей бюджетных учреждений за 2021 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Кургана опубликовала данные о средних заработных платах руководителей муниципальных учреждений. Информация размещена на сайте администрации города. В прошлом году больше всех заработал директор Специализированного дорожного предприятия Иван Ситников. «Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий города Кургана, рассчитываемой за 2021 год. Муниципальное унитарное предприятие города Кургана „Специализированное дорожное предприятие“, директор Ситников Иван Михайлович — 195 919 рублей», — указано в опубликованном документе. Ежемесячная заработная плата руководителя Дирекции парков и скверов Анатолия Тарасенко в прошлом году составила 108 859 рублей. Директор бюджетного учреждения «КурганЛес» Мария Верходанова зарабатывала по 107 689 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре прошлого года средняя заработная плата курганцев составила более 45 000 рублей. Это больше аналогичного месяца 2020 года на 7%. Наиболее высокая зарплата была зафиксирована у сотрудников, занятых в сферах финансов и страхования. За декабрь они в среднем получили 101 616 рублей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Мэрия Кургана опубликовала данные о средних заработных платах руководителей муниципальных учреждений. Информация размещена на сайте администрации города. В прошлом году больше всех заработал директор Специализированного дорожного предприятия Иван Ситников. «Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий города Кургана, рассчитываемой за 2021 год. Муниципальное унитарное предприятие города Кургана „Специализированное дорожное предприятие“, директор Ситников Иван Михайлович — 195 919 рублей», — указано в опубликованном документе. Ежемесячная заработная плата руководителя Дирекции парков и скверов Анатолия Тарасенко в прошлом году составила 108 859 рублей. Директор бюджетного учреждения «КурганЛес» Мария Верходанова зарабатывала по 107 689 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре прошлого года средняя заработная плата курганцев составила более 45 000 рублей. Это больше аналогичного месяца 2020 года на 7%. Наиболее высокая зарплата была зафиксирована у сотрудников, занятых в сферах финансов и страхования. За декабрь они в среднем получили 101 616 рублей.