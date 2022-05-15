В челябинской колонии нашли тело осужденного за педофилию

Заключенный покончил с собой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) на территории исправительной колонии строгого режима нашли тело заключенного. Он был осужден за преступление против половой неприкосновенности малолетнего и, по предварительным данным, покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Происшествие случилось на территории отряда исправительной колонии № 18 Магнитогорска утром 14 мая. Там нашли тело 60-летнего заключенного, осужденного по ч. 4 ст. 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста“). Мужчина покончил с собой», — рассказал источник.

Известно, что умерший состоял на учете у психиатра в связи с рядом расстройств. В пресс-службах следственного управления СКР по Челябинской области и ГУФСИН по Челябинской области информацию прокомментируют позднее.

Обновлено в 11:27

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, 14 мая 2022 года в ИК-18 был обнаружен осужденный 1961 года рождения без признаков жизни, отбывавший наказание за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. На место происшествия незамедлительно прибыл медработник. Были проведены реанимационные мероприятия, положительного результата они не дали. По факту смерти осужденного проводится служебная проверка. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Предварительная причина смерти — суицид.

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