Владелец автотранспортного предприятия из Урая выплатил 200 тысяч рублей компенсации морального вреда 74-летней пенсионерке. Пожилая женщина выпала из автобуса и сломала ногу. Информация об этом появилась на официальном сайте окружной прокуратуры.
«С целью защиты прав пожилой женщины прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда к владельцу автобуса. Судом требования прокурора удовлетворены. В пользу пенсионерки взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс рублей», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, пенсионерка выходила из автобуса на остановке, когда ее защемило дверями. Водитель городского транспорта не заметил пожилую женщину и закрыл дверь, в результате чего она упала на остановочный комплекс, получила перелом лодыжки и ушибы коленных суставов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре восстановили в правах уволенного сотрудника. Суд Урая (ХМАО) потребовал восстановить сотрудника компании «Урайское УТТ» Александра Константинова, которого работодатель уволил за отказ от вакцинации.
Владелец автотранспортного предприятия из Урая выплатил 200 тысяч рублей компенсации морального вреда 74-летней пенсионерке. Пожилая женщина выпала из автобуса и сломала ногу. Информация об этом появилась на официальном сайте окружной прокуратуры. «С целью защиты прав пожилой женщины прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда к владельцу автобуса. Судом требования прокурора удовлетворены. В пользу пенсионерки взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс рублей», — сказано в сообщении. По данным ведомства, пенсионерка выходила из автобуса на остановке, когда ее защемило дверями. Водитель городского транспорта не заметил пожилую женщину и закрыл дверь, в результате чего она упала на остановочный комплекс, получила перелом лодыжки и ушибы коленных суставов. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре восстановили в правах уволенного сотрудника. Суд Урая (ХМАО) потребовал восстановить сотрудника компании «Урайское УТТ» Александра Константинова, которого работодатель уволил за отказ от вакцинации.