Пенсионерка из ХМАО отсудила 200 тысяч рублей за сломанную ногу. Ее зажало в автобусе

16 мая 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Пассажирку защемило в автобусе Фото: Размик Закарян © URA.RU Владелец автотранспортного предприятия из Урая выплатил 200 тысяч рублей компенсации морального вреда 74-летней пенсионерке. Пожилая женщина выпала из автобуса и сломала ногу. Информация об этом появилась на официальном сайте окружной прокуратуры. «С целью защиты прав пожилой женщины прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда к владельцу автобуса. Судом требования прокурора удовлетворены. В пользу пенсионерки взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс рублей», — сказано в сообщении. По данным ведомства, пенсионерка выходила из автобуса на остановке, когда ее защемило дверями. Водитель городского транспорта не заметил пожилую женщину и закрыл дверь, в результате чего она упала на остановочный комплекс, получила перелом лодыжки и ушибы коленных суставов. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре восстановили в правах уволенного сотрудника. Суд Урая (ХМАО) потребовал восстановить сотрудника компании «Урайское УТТ» Александра Константинова, которого работодатель уволил за отказ от вакцинации. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Владелец автотранспортного предприятия из Урая выплатил 200 тысяч рублей компенсации морального вреда 74-летней пенсионерке. Пожилая женщина выпала из автобуса и сломала ногу. Информация об этом появилась на официальном сайте окружной прокуратуры. «С целью защиты прав пожилой женщины прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда к владельцу автобуса. Судом требования прокурора удовлетворены. В пользу пенсионерки взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс рублей», — сказано в сообщении. По данным ведомства, пенсионерка выходила из автобуса на остановке, когда ее защемило дверями. Водитель городского транспорта не заметил пожилую женщину и закрыл дверь, в результате чего она упала на остановочный комплекс, получила перелом лодыжки и ушибы коленных суставов. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре восстановили в правах уволенного сотрудника. Суд Урая (ХМАО) потребовал восстановить сотрудника компании «Урайское УТТ» Александра Константинова, которого работодатель уволил за отказ от вакцинации.