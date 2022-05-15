15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Пенсионерка из ХМАО отсудила 200 тысяч рублей за сломанную ногу. Ее зажало в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирку защемило в автобусе Фото:

Владелец автотранспортного предприятия из Урая выплатил 200 тысяч рублей компенсации морального вреда 74-летней пенсионерке. Пожилая женщина выпала из автобуса и сломала ногу. Информация об этом появилась на официальном сайте окружной прокуратуры.

«С целью защиты прав пожилой женщины прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда к владельцу автобуса. Судом требования прокурора удовлетворены. В пользу пенсионерки взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс рублей», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, пенсионерка выходила из автобуса на остановке, когда ее защемило дверями. Водитель городского транспорта не заметил пожилую женщину и закрыл дверь, в результате чего она упала на остановочный комплекс, получила перелом лодыжки и ушибы коленных суставов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре восстановили в правах уволенного сотрудника. Суд Урая (ХМАО) потребовал восстановить сотрудника компании «Урайское УТТ» Александра Константинова, которого работодатель уволил за отказ от вакцинации.

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Владелец автотранспортного предприятия из Урая выплатил 200 тысяч рублей компенсации морального вреда 74-летней пенсионерке. Пожилая женщина выпала из автобуса и сломала ногу. Информация об этом появилась на официальном сайте окружной прокуратуры. «С целью защиты прав пожилой женщины прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда к владельцу автобуса. Судом требования прокурора удовлетворены. В пользу пенсионерки взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс рублей», — сказано в сообщении. По данным ведомства, пенсионерка выходила из автобуса на остановке, когда ее защемило дверями. Водитель городского транспорта не заметил пожилую женщину и закрыл дверь, в результате чего она упала на остановочный комплекс, получила перелом лодыжки и ушибы коленных суставов. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре восстановили в правах уволенного сотрудника. Суд Урая (ХМАО) потребовал восстановить сотрудника компании «Урайское УТТ» Александра Константинова, которого работодатель уволил за отказ от вакцинации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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