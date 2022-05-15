Главный следователь ХМАО увеличил доходы

16 мая 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Руководитель следственного комитета ХМАО отчитался о доходах за 2021 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Глава окружного следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин заработал 7 млн рублей за 2021 год. Годом ранее его доход составлял 6,5 млн рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте СУ СК ХМАО. «Декларированный годовой доход [Михаила Мокшина] за 2021 год составил 7 млн 75 тысяч 525 рублей», — сказано в документе. Состав недвижимости Мокшина не изменился, как и в предыдущем году в собственности у главы следкома две квартиры и жилье, которое находится у него в пользовании. Личного транспорта у Мокшина нет. Ранее URA.RU писало, что в 2019 году Мокшин переехал из Камчатского края на должность глава следственного комитета ХМАО. После переезда годовой доход главы следкома вырос. Работая на Дальнем Востоке, его доход был на несколько миллионов меньше. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Глава окружного следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин заработал 7 млн рублей за 2021 год. Годом ранее его доход составлял 6,5 млн рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте СУ СК ХМАО. «Декларированный годовой доход [Михаила Мокшина] за 2021 год составил 7 млн 75 тысяч 525 рублей», — сказано в документе. Состав недвижимости Мокшина не изменился, как и в предыдущем году в собственности у главы следкома две квартиры и жилье, которое находится у него в пользовании. Личного транспорта у Мокшина нет. Ранее URA.RU писало, что в 2019 году Мокшин переехал из Камчатского края на должность глава следственного комитета ХМАО. После переезда годовой доход главы следкома вырос. Работая на Дальнем Востоке, его доход был на несколько миллионов меньше.