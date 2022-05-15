В школьном меню в Тюмени появится полезное мороженое

Мороженое появится в меню школьных столовых 17 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Учеников тюменских школ, в рамках реализации программы «Пьем молоко», будут кормить полезным мороженым. В меню школьных столовых оно появится 17 мая.

«Мороженое — отличный вариант для детей, которые не любят пить простое молоко. В умеренных количествах оно хорошо закаляет горло, укрепляет стенки сосудов, также содержит кальций, аминокислоты и молочный белок. Ежедневно ребенку необходимо потреблять молочную продукцию для здорового роста и крепких костей, поэтому наши сотрудники ищут варианты как обеспечить современных детей молочной продукцией», — передает слова начальника производственного отдела комбината школьного питания Светланы Шукеевой издание NewsProm.Ru.

На этикетке стаканчиков с мороженым помимо изображения веселой коровы Жужи, стоит фирменный знак КШП «Центральный» как гарантия того, что продукт качественный. В будущем планируется, что оно станет витаминизированным. Молочное мороженое вводится в меню по заказу крупного предприятия по производству различных видов мороженого ООО «Ландис».