В Миассе отложили строительство нового микрорайона с 25-этажками

Мэрия Миасса проведет повторный аукцион Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе, третьем по величине городе Челябинской области, отложили аукцион по поиску подрядчика строительства нового микрорайона с высотными домами до 25 этажей. Причиной стала жалоба в управление Федеральной антимонопольной службы региона (УФАС) от одного из миасских застройщиков.

«Застройщик пожаловался на определенные нарушения и несоответствия аукционной документации действующему законодательству. УФАС, рассмотрев дело, в том числе, с участием представителей администрации Миасса, встала на сторону предпринимателей и потребовала отменить уже объявленный аукцион», — сообщает издание «NewsMiass».

Аукцион должен был состояться 13 мая. Застройщик получил бы право на комплексное развитие района на левом берегу реки Миасс. Был выставлен земельный участок площадью 18,65 гектара со стартовой ценой лота — 55 млн 315 тысяч рублей.

Повторный аукцион пройдет только после устранения всех недочетов в документации. Пока строительство нового района, который местные жители даже предлагали назвать «Закомарье», отложено на неопределенный срок.

Ранее мэрия Миасса объявляла аукцион на 83 млн рублей по поиску застройщика, который возьмется за строительство нового микрорайона со школой и детским садом в северной части города. Итоги этих торгов подведут 8 июня.