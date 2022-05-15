Челябинку будут судить за брошенных в квартире с фекалиями детей

Матери детей грозит уголовное наказание и лишение прав Фото: Илья Московец © URA.RU

В Саткинский городской суд передано уголовное дело в отношении 32-летней женщины, которая обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Она оставила детей одних на несколько дней в квартире с тараканами и фекалиями, рассказала URA.RU старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«Обвиняемая, злоупотребляя спиртными напитками, в период с 19 по 22 марта 2022 ушла из квартиры, оставив одних 13-летнюю дочь и 7-летнего сына. В квартире стоял стойкий запах канализации, ванна была заполнена канализационными стоками ввиду длительного засора, квартира содержалась в антисанитарных условиях: по стенам кухни ползали тараканы, продуктов питания не имелось», — рассказала Наталья Мамаева.

Дети изъяты из семьи и определены в муниципальный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Саткинского района на государственное обеспечение. Мать детей навещала единожды, на контакт с органами социальной защиты не выходит, мер к возврату детей в семью не принимает. Отец желания забрать детей на воспитание не изъявляет. Тетя малолетних оформляет опеку над несовершеннолетними. В суд направлено исковое заявление о лишении матери и отца несовершеннолетних родительских прав и взыскании алиментов.

Преступление выявили сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, которые выехали к семье, где дети прогуливали школу, и застали их одних дома в антисанитарных условиях. Сразу после этого детей забрали в больницу.

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