Из-за ремонта тепломагистрали в историческом центре Тюмени — на улице Володарского, — на три месяца перекроют проезд по дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«В связи с работами по капитальному ремонту участка тепломагистрали будет прекращено движение всех транспортных средств на автомобильной дороге по улице Володарского. На участке от дома №7 до пересечения с улицей Семакова проезд будет закрыт с 27 июня по 31 августа», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.
Перекрытие ждет и дорогу в районе Володарского, 5. Оно продлится месяц — с 25 мая по 26 июня. Объехать участки, где введут ограничения, можно будет по улицам Республики и Семакова.
Ранее URA.RU писало, что 22 мая проезд для транспорта временно закроют вдоль набережной. Движение перекроют на два часа, из-за проведения полумарафона.
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Из-за ремонта тепломагистрали в историческом центре Тюмени — на улице Володарского, — на три месяца перекроют проезд по дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с работами по капитальному ремонту участка тепломагистрали будет прекращено движение всех транспортных средств на автомобильной дороге по улице Володарского. На участке от дома №7 до пересечения с улицей Семакова проезд будет закрыт с 27 июня по 31 августа», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Перекрытие ждет и дорогу в районе Володарского, 5. Оно продлится месяц — с 25 мая по 26 июня. Объехать участки, где введут ограничения, можно будет по улицам Республики и Семакова. Ранее URA.RU писало, что 22 мая проезд для транспорта временно закроют вдоль набережной. Движение перекроют на два часа, из-за проведения полумарафона.