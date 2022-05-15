15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

В историческом центре Тюмени на три месяца ограничат проезд. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проезд закроют из-за ремонта на сетях, в два этапа Фото:

Из-за ремонта тепломагистрали в историческом центре Тюмени — на улице Володарского, — на три месяца перекроют проезд по дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с работами по капитальному ремонту участка тепломагистрали будет прекращено движение всех транспортных средств на автомобильной дороге по улице Володарского. На участке от дома №7 до пересечения с улицей Семакова проезд будет закрыт с 27 июня по 31 августа», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.

Перекрытие ждет и дорогу в районе Володарского, 5. Оно продлится месяц — с 25 мая по 26 июня. Объехать участки, где введут ограничения, можно будет по улицам Республики и Семакова.

Ранее URA.RU писало, что 22 мая проезд для транспорта временно закроют вдоль набережной. Движение перекроют на два часа, из-за проведения полумарафона.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий.

Из-за ремонта тепломагистрали в историческом центре Тюмени — на улице Володарского, — на три месяца перекроют проезд по дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с работами по капитальному ремонту участка тепломагистрали будет прекращено движение всех транспортных средств на автомобильной дороге по улице Володарского. На участке от дома №7 до пересечения с улицей Семакова проезд будет закрыт с 27 июня по 31 августа», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Перекрытие ждет и дорогу в районе Володарского, 5. Оно продлится месяц — с 25 мая по 26 июня. Объехать участки, где введут ограничения, можно будет по улицам Республики и Семакова. Ранее URA.RU писало, что 22 мая проезд для транспорта временно закроют вдоль набережной. Движение перекроют на два часа, из-за проведения полумарафона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...