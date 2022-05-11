В Тюмени перекроют дорожное движение в центре города. Схема

12 мая 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Дороги будут перекрыты в районе набережной Туры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дорожное движение частично перекроют в центре Тюмени 22 мая из-за проведения полумарафона «ЗабегРФ», который пройдет параллельно с серией «Стальной характер». Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации города. «На период с 11 до 13 часов 22.05.22 автомобильное движение будет перекрыто на ул. Республики — участок от ул. Перекопской до ул. Луначарского и на ул. Ленина — участок от ул. Республики до ул. Перекопской. Схемы объезда: ул. Перекопская, ул. Чернышевского, ул. Луначарского.» — указано в сообщении городской администрации. В тюменской мэрии водителям посоветовали заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. Ранее URA.RU писало о том, что дороги в центре Тюмени уже перекрывали из-за репетиций Парада Победы. Движение автомобилей в городе также было ограничено 9 мая. Фото: администрация Тюмени Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Дорожное движение частично перекроют в центре Тюмени 22 мая из-за проведения полумарафона «ЗабегРФ», который пройдет параллельно с серией «Стальной характер». Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации города. «На период с 11 до 13 часов 22.05.22 автомобильное движение будет перекрыто на ул. Республики — участок от ул. Перекопской до ул. Луначарского и на ул. Ленина — участок от ул. Республики до ул. Перекопской. Схемы объезда: ул. Перекопская, ул. Чернышевского, ул. Луначарского.» — указано в сообщении городской администрации. В тюменской мэрии водителям посоветовали заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. Ранее URA.RU писало о том, что дороги в центре Тюмени уже перекрывали из-за репетиций Парада Победы. Движение автомобилей в городе также было ограничено 9 мая.