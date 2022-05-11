11 мая 2022

В Тюмени перекроют дорожное движение в центре города. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная летом. Тюмень, пешеходный мост, мост влюбленных, набережная тюмени, набережная туры
Дороги будут перекрыты в районе набережной Туры Фото:

Дорожное движение частично перекроют в центре Тюмени 22 мая из-за проведения полумарафона «ЗабегРФ», который пройдет параллельно с серией «Стальной характер». Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации города.

«На период с 11 до 13 часов 22.05.22 автомобильное движение будет перекрыто на ул. Республики — участок от ул. Перекопской до ул. Луначарского и на ул. Ленина — участок от ул. Республики до ул. Перекопской. Схемы объезда: ул. Перекопская, ул. Чернышевского, ул. Луначарского.» — указано в сообщении городской администрации.

В тюменской мэрии водителям посоветовали заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. Ранее URA.RU писало о том, что дороги в центре Тюмени уже перекрывали из-за репетиций Парада Победы. Движение автомобилей в городе также было ограничено 9 мая.

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Дорожное движение частично перекроют в центре Тюмени 22 мая из-за проведения полумарафона «ЗабегРФ», который пройдет параллельно с серией «Стальной характер». Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации города. «На период с 11 до 13 часов 22.05.22 автомобильное движение будет перекрыто на ул. Республики — участок от ул. Перекопской до ул. Луначарского и на ул. Ленина — участок от ул. Республики до ул. Перекопской. Схемы объезда: ул. Перекопская, ул. Чернышевского, ул. Луначарского.» — указано в сообщении городской администрации. В тюменской мэрии водителям посоветовали заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. Ранее URA.RU писало о том, что дороги в центре Тюмени уже перекрывали из-за репетиций Парада Победы. Движение автомобилей в городе также было ограничено 9 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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