В центре Екатеринбурга обрушилась крыша дома. Видео

16 мая 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Место происшествие обтянули сигнальной лентой Фото: Размик Закарян © URA.RU На улице Чернышевского в Екатеринбурге рухнула часть крыши двухэтажного дома, завалив обломками автомобильную парковку. Об этом сообщили очевидцы. «Обвалилась крыша здания. Кирпичи и арматура полетели на парковку», — передает портал Е1 со ссылкой на очевидца. Он подчеркнул, что обвалившаяся крыша не повредила машины и не задела людей, хотя тротуар находился в нескольких метрах от двухэтажного дома. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как часть крыши падает на асфальт рядом с припаркованным автомобилем, поднимая клубы пыли. Место происшествия обтянуто сигнальной лентой. На земле лежат кирпичи и арматура. URA.RU обратилось к представителю администрации Ленинского района. Он не ответил на звонок корреспондента. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

На улице Чернышевского в Екатеринбурге рухнула часть крыши двухэтажного дома, завалив обломками автомобильную парковку. Об этом сообщили очевидцы. «Обвалилась крыша здания. Кирпичи и арматура полетели на парковку», — передает портал Е1 со ссылкой на очевидца. Он подчеркнул, что обвалившаяся крыша не повредила машины и не задела людей, хотя тротуар находился в нескольких метрах от двухэтажного дома. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как часть крыши падает на асфальт рядом с припаркованным автомобилем, поднимая клубы пыли. Место происшествия обтянуто сигнальной лентой. На земле лежат кирпичи и арматура. URA.RU обратилось к представителю администрации Ленинского района. Он не ответил на звонок корреспондента.