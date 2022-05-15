15 мая 2022

В центре Екатеринбурга обрушилась крыша дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, аварийный дом, аварийная лента
Место происшествие обтянули сигнальной лентой Фото:

На улице Чернышевского в Екатеринбурге рухнула часть крыши двухэтажного дома, завалив обломками автомобильную парковку. Об этом сообщили очевидцы.

«Обвалилась крыша здания. Кирпичи и арматура полетели на парковку», — передает портал Е1 со ссылкой на очевидца. Он подчеркнул, что обвалившаяся крыша не повредила машины и не задела людей, хотя тротуар находился в нескольких метрах от двухэтажного дома.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как часть крыши падает на асфальт рядом с припаркованным автомобилем, поднимая клубы пыли. Место происшествия обтянуто сигнальной лентой. На земле лежат кирпичи и арматура.

URA.RU обратилось к представителю администрации Ленинского района. Он не ответил на звонок корреспондента.

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На улице Чернышевского в Екатеринбурге рухнула часть крыши двухэтажного дома, завалив обломками автомобильную парковку. Об этом сообщили очевидцы. «Обвалилась крыша здания. Кирпичи и арматура полетели на парковку», — передает портал Е1 со ссылкой на очевидца. Он подчеркнул, что обвалившаяся крыша не повредила машины и не задела людей, хотя тротуар находился в нескольких метрах от двухэтажного дома. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как часть крыши падает на асфальт рядом с припаркованным автомобилем, поднимая клубы пыли. Место происшествия обтянуто сигнальной лентой. На земле лежат кирпичи и арматура. URA.RU обратилось к представителю администрации Ленинского района. Он не ответил на звонок корреспондента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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