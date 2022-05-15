На улице Чернышевского в Екатеринбурге рухнула часть крыши двухэтажного дома, завалив обломками автомобильную парковку. Об этом сообщили очевидцы.
«Обвалилась крыша здания. Кирпичи и арматура полетели на парковку», — передает портал Е1 со ссылкой на очевидца. Он подчеркнул, что обвалившаяся крыша не повредила машины и не задела людей, хотя тротуар находился в нескольких метрах от двухэтажного дома.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как часть крыши падает на асфальт рядом с припаркованным автомобилем, поднимая клубы пыли. Место происшествия обтянуто сигнальной лентой. На земле лежат кирпичи и арматура.
URA.RU обратилось к представителю администрации Ленинского района. Он не ответил на звонок корреспондента.
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На улице Чернышевского в Екатеринбурге рухнула часть крыши двухэтажного дома, завалив обломками автомобильную парковку. Об этом сообщили очевидцы. «Обвалилась крыша здания. Кирпичи и арматура полетели на парковку», — передает портал Е1 со ссылкой на очевидца. Он подчеркнул, что обвалившаяся крыша не повредила машины и не задела людей, хотя тротуар находился в нескольких метрах от двухэтажного дома. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как часть крыши падает на асфальт рядом с припаркованным автомобилем, поднимая клубы пыли. Место происшествия обтянуто сигнальной лентой. На земле лежат кирпичи и арматура. URA.RU обратилось к представителю администрации Ленинского района. Он не ответил на звонок корреспондента.