Курган ухудшил позиции в социально-экономическом рейтинге

16 мая 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Курган занял 75 место в социально-экономическом рейтинге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область по итогам 2021 года опустилась на одно место в рейтинге социально-экономического положения регионов России. Об этом свидетельствует инфографика агентства РИА «Новости», основанная на данных Минфина, Росстата и Федерального казначейства. «Курганская область заняла 75 место в рейтинге и набрала 27,2 балла в интегральном рейтинге по итогам 2021 года, обогнав Псковскую область и Кабардино-Балкарию. В 2020 году регион занял 74 строчку, набрав 23,5 балла из возможных 100», — говорится в результатах исследования. В тройку лидеров рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и республика Татарстан, набравшие 90, 86 и 77 баллов соответственно. На последних строчках списка оказались республики Калмыкия, Тыва и Еврейская автономная область, набравшие менее 13 баллов. Согласно методике исследования, эксперты учитывали показатели масштаба и эффективности экономики, доходов госбюджета, а также отношение доходов граждан к стоимости продуктов, уровень безработицы и смертность населения. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках Стратегии социально-экономического развития Курганской области к 2030 году вырастет число мигрантов. Прирост может составить 0,49 тыс. человек. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Курганская область по итогам 2021 года опустилась на одно место в рейтинге социально-экономического положения регионов России. Об этом свидетельствует инфографика агентства РИА «Новости», основанная на данных Минфина, Росстата и Федерального казначейства. «Курганская область заняла 75 место в рейтинге и набрала 27,2 балла в интегральном рейтинге по итогам 2021 года, обогнав Псковскую область и Кабардино-Балкарию. В 2020 году регион занял 74 строчку, набрав 23,5 балла из возможных 100», — говорится в результатах исследования. В тройку лидеров рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и республика Татарстан, набравшие 90, 86 и 77 баллов соответственно. На последних строчках списка оказались республики Калмыкия, Тыва и Еврейская автономная область, набравшие менее 13 баллов. Согласно методике исследования, эксперты учитывали показатели масштаба и эффективности экономики, доходов госбюджета, а также отношение доходов граждан к стоимости продуктов, уровень безработицы и смертность населения. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках Стратегии социально-экономического развития Курганской области к 2030 году вырастет число мигрантов. Прирост может составить 0,49 тыс. человек.