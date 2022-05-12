В Курганской области прогнозируют рост числа мигрантов

Власти планируют, что к 2030 году ситуация с мигрантами в регионе изменится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области к 2030 году вырастет число мигрантов. Данная информация размещена в Стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2030 года.

«Миграционный прирост (убыль): 2024 год — убыль 0,29 тыс. чел., 2030 год — прирост 0,49 тыс. чел. Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 чел. населения): 2024 год — -5,30, 2030 год — -3,00», — указано в целевых показателях, размещенных в документе.

По консервативному сценарию, с 2022 по 2030 годы число населения в регионе сократится на 61 630 человек. Миграционная убыль по этому сценарию сократится на 4 580. По базовому сценарию население за этот период сократится на 28 420 человек, а миграционная убыль сменится приростом. В целевых показателях указано, что общая продолжительность жизни в регионе в 2030 году составит 76,88 лет.

В 2021 году ухудшился прогноз по сокращению населения в Кургане. По базовому сценарию, к 2023 году в Кургане может остаться 303,7 тыс. человек. За год до этого власти прогнозировали, что к 2023 году население Кургана составит 306 тысяч человек.