Военные РФ сбили украинский бомбардировщик возле острова Змеиный

16 мая 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

ВС РФ сбили два Су-25 и один Су-24 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вооруженные Силы РФ сбили два украинских самолета Су-25 и один Су-24. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один украинский самолет Су-24», — передает Минобороны в своем telegram-канале. Также уничтожены десять украинских беспилотника, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства, перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Российские военные поразили три пункта управления, два склада горючего. Уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. По его словам, приоритет российской армии — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные Силы РФ сбили два украинских самолета Су-25 и один Су-24. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один украинский самолет Су-24», — передает Минобороны в своем telegram-канале. Также уничтожены десять украинских беспилотника, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства, перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Российские военные поразили три пункта управления, два склада горючего. Уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. По его словам, приоритет российской армии — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистов высокоточными средствами.