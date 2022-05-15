В Челябинске определились с датой последнего звонка

В Челябинске 25 мая пройдут последние звонки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Праздник «Последнего звонка» в Челябинске пройдет 25 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства науки и образования региона, последние звонки в этом году рекомендовано проводить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

«В случае, если линейки будут проводиться в помещении, каждая школа может самостоятельно вводить ограничения. Но в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, мы все-же рекомендуем это делать на открытых площадках, на улице, на территории школ», — сообщили в министерстве.

В области школы начнут проводить последние звонки раньше, с 19 мая. Как сообщили в министерстве образования, это связано с подготовкой к экзаменам и желанием руководства школ.

В этом году из школ региона выпустятся 13 тысяч 800 одиннадцатиклассников. 37 тысяч школьников закончат девятые классы.