Челябинский силовик оштрафован за трудоустройство «мертвых душ»

Сотрудник Росгвардии обжаловал решение суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Коркинском городскому суде (Челябинская область) оглашен приговор по уголовному делу в отношении начальника отдела вневедомственной охраны района Павла Федорова, обвиняемого в получении зарплаты за «мертвых душ». Он приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей, рассказал источник URA.RU в суде.

«Федоров дал указания подчиненным принять на работу сотрудника на должности водителя и электрика пожарной сигнализации, зная, что этот человек трудовые обязанности исполнять не будет. В период с 2016 по 2020 год подсудимый присвоил начисленную лже-сотруднику зарплату на сумму более 660 тыс. рублей», — рассказал источник.

Силовик признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По совокупности преступлений ему назначен штраф на сумму 100 тысяч рублей. На сайте регионального управления Росгвардии он до сих пор числится начальником отдела. На приговор адвокат осужденного подал апелляционную жалобу.