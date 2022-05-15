15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Авиакомпании «Ямал» пришлось заменить суперджеты на аэробусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
Минеральные воды стали популярным курортом для северян Фото:

Авиакомпания «Ямал» открыла дополнительную продажу мест на рейсы южных направлений. Как сообщает пресс-служба перевозчика, для удобства будут запущены самолеты еще большей вместимости.

«Минеральные Воды стремительно становятся у северян популярным курортом. Поэтому в мае и июне авиакомпания запускает самолеты большей вместимости — Airbus-A320 для увеличения емкости на регулярных рейсах. Дополнительные рейсы: YC477 Салехард — Минеральные Воды — 18 и 25 мая, 1 и 8 июня, а также YC478 Минеральные Воды — Салехард — 19 и 26 мая, 2 и 9 июня», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» увеличит количество вертолетных рейсов. Вылет будет осуществляться из поселков Яр Сале, Новый Порт, Мыс Каменный и Сеяха в Салехард.

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Авиакомпания «Ямал» открыла дополнительную продажу мест на рейсы южных направлений. Как сообщает пресс-служба перевозчика, для удобства будут запущены самолеты еще большей вместимости. «Минеральные Воды стремительно становятся у северян популярным курортом. Поэтому в мае и июне авиакомпания запускает самолеты большей вместимости — Airbus-A320 для увеличения емкости на регулярных рейсах. Дополнительные рейсы: YC477 Салехард — Минеральные Воды — 18 и 25 мая, 1 и 8 июня, а также YC478 Минеральные Воды — Салехард — 19 и 26 мая, 2 и 9 июня», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» увеличит количество вертолетных рейсов. Вылет будет осуществляться из поселков Яр Сале, Новый Порт, Мыс Каменный и Сеяха в Салехард.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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