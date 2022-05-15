Авиакомпании «Ямал» пришлось заменить суперджеты на аэробусы

Авиакомпания «Ямал» открыла дополнительную продажу мест на рейсы южных направлений. Как сообщает пресс-служба перевозчика, для удобства будут запущены самолеты еще большей вместимости.
«Минеральные Воды стремительно становятся у северян популярным курортом. Поэтому в мае и июне авиакомпания запускает самолеты большей вместимости — Airbus-A320 для увеличения емкости на регулярных рейсах. Дополнительные рейсы: YC477 Салехард — Минеральные Воды — 18 и 25 мая, 1 и 8 июня, а также YC478 Минеральные Воды — Салехард — 19 и 26 мая, 2 и 9 июня», — говорится в сообщении.
Авиакомпания «Ямал» открыла дополнительную продажу мест на рейсы южных направлений. Как сообщает пресс-служба перевозчика, для удобства будут запущены самолеты еще большей вместимости. «Минеральные Воды стремительно становятся у северян популярным курортом. Поэтому в мае и июне авиакомпания запускает самолеты большей вместимости — Airbus-A320 для увеличения емкости на регулярных рейсах. Дополнительные рейсы: YC477 Салехард — Минеральные Воды — 18 и 25 мая, 1 и 8 июня, а также YC478 Минеральные Воды — Салехард — 19 и 26 мая, 2 и 9 июня», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» увеличит количество вертолетных рейсов. Вылет будет осуществляться из поселков Яр Сале, Новый Порт, Мыс Каменный и Сеяха в Салехард.