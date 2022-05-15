Житель Нового Уренгоя убил друга по неосторожности

Обвиняемый признал вину, ему грозит 10 месяцев лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Нового Уренгоя осудили за причинение смерти по неосторожности. По информации пресс-службы окружного СУ СКР, обвиняемый признал свою вину и ходатайствовал о проведении особого порядка судебного разбирательства.

«Собранные следственным отделом по г. Новый Уренгой СУ Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 17 ноября 2021 года. Двое мужчин зашли в гости к своему приятелю, который владел СТО. Они решили ему помочь и перегнать в ремонтный бокс фронтальный погрузчик марки «MITSUBER — ML333N», у которого были сломаны тормоза. Один из гостей, владеющий правами сел за руль, а другой пошел впереди автотранспорта, чтобы указать путь.

«По дороге мужчина оступился и упал под колеса движущего погрузчика. В результате наезда 27-летний потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что жителя Тюменской области, находившегося на временных работах в Тарко-Сале, накажут за покушение на убийство. Пострадавшего 43-летнего мужчину удалось спасти благодаря своевременной помощи медиков.

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