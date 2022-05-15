15 мая 2022
14 мая 2022

В мэрии Челябинска назвали число заброшенных недостроев

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Рабочая поездка Текслера по недостроенным домам. Челябинск, недострой
В Челябинске насчитали 56 недостроенных объектов Фото:

В Челябинске выявлено 56 заброшенных недостроенных зданий. Об этом 16 мая на аппаратном совещании в администрации города заявила вице-мэр Надежда Рыльская.

«Сейчас по десяти недостроям ведется процедура оценки, и в ближайшее время документы по ним будут направлены для аукционных процедур. Еще два недостроя находятся на стадии подготовки», — поделилась Надежда Рыльская.

На данный момент в Челябинской области по 32-м объектам идут суды. Это необходимая процедура, поскольку только после получения судебного решения, власти смогут выставить на аукцион портящие вид города долгострои.

Ранее мэрия Челябинска выставила на торги долгострой в Калининском районе. Недостроенный отель, который должен был быть построен к международным саммитам ШОС и БРИКС, тогда был изъят по решению суда.

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В Челябинске выявлено 56 заброшенных недостроенных зданий. Об этом 16 мая на аппаратном совещании в администрации города заявила вице-мэр Надежда Рыльская. «Сейчас по десяти недостроям ведется процедура оценки, и в ближайшее время документы по ним будут направлены для аукционных процедур. Еще два недостроя находятся на стадии подготовки», — поделилась Надежда Рыльская. На данный момент в Челябинской области по 32-м объектам идут суды. Это необходимая процедура, поскольку только после получения судебного решения, власти смогут выставить на аукцион портящие вид города долгострои. Ранее мэрия Челябинска выставила на торги долгострой в Калининском районе. Недостроенный отель, который должен был быть построен к международным саммитам ШОС и БРИКС, тогда был изъят по решению суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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