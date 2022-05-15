«Серый кардинал» тюменской политики ушел в отставку

Сергей Сарычев курировал внутреннюю политику в Тюменской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Чиновник долгие годы курировал всю внутреннюю политику в Тюменской области.

«В связи с переходом на другую работу сегодня прекращены полномочия вице-губернатора Тюменской области Сергея Михайловича Сарычев», — рассказали в инфоцентре. Подробности новой работы чиновника не сообщаются.

По информации властей, на должность вице-губернатора назначена Ольга Кузнечевских. «Она продолжит выполнять существующие полномочия в сферах социальной политики и здравоохранения региона. На должность заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике назначен Павел Белявский», — добавили в инфоцентре.

Ранее агентство писало, что к Сарычеву могли быть претензии со стороны администрации президента РФ по итогам выборов в Госдуму 2021 года. Явка на плебисцит в регионе оказалась почти на 20% ниже, чем на выборах 2016 года. Кроме того, за пять лет снизился и результат «Единой России» — с 58,35% голосов до 51,33%.

Сарычев начал карьеру в комсомольском движении, до 1992 года возглавлял тюменский обком ВЛКСМ. С 1992 года работал в правительстве региона (с перерывом на 2001—2003 годы, когда занимал пост зампредседателя правительства ХМАО), с 1997 года — в статусе замгубернатора, с декабря 2005 — вице-губернатора.