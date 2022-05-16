ПФР после отказа одобрил пособие многодетной екатеринбурженке. Новости URA.RU работают

17 мая 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Многодетная женщина получила отказ на ежемесячное пособие на детей Фото: Анна Майорова © URA.RU Многодетной маме-одиночке из Екатеринбурга Марине Журавлевой одобрили ежемесячное пособие для малообеспеченных семей. Помогла публикация на URA.RU, сообщила агентству женщина. «Если честно, то уж не надеялась на справедливость. Моему счастью не было предела, когда до меня донесли информацию, что пособие мне положено. Мне его уже одобрили. Осталось дождаться выплат», — поделилась Журавлева. В региональном Пенсионном фонде отметили, что после уточнения дополнительной информации Марина Журавлевой одобрили получение соцвыплаты. «Отделением ПФР по Свердловской области получена дополнительная уточняющая информация о выплаченных суммах доходов членов семьи за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, на основании которой вынесено решение о назначении ежемесячной денежной выплаты в размере 12869,00 рубля на период с 01.04.2022 года по 30.04.2023 года», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что мама-одиночка из Екатеринбурга Марина Журавлева получила отказ в ежемесячном пособии для малообеспеченных матерей. По ее словам, в городском управлении Пенсионного фонда указали причину — превышение допустимого дохода. После первого отказа женщина решила повторно заполнить заявление, но переживала, что снова получит отказ. Свердловское заксобрание рассмотрит закон о новых выплатах для нуждающихся семей с детьми. Такую инициативу в парламент внес губернатор Евгений Куйвашев. Федеральный указ об этих выплатах 31 марта подписал президент РФ Владимир Путин. В связи с этим в Свердловской области необходимо дополнить региональный закон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Многодетной маме-одиночке из Екатеринбурга Марине Журавлевой одобрили ежемесячное пособие для малообеспеченных семей. Помогла публикация на URA.RU, сообщила агентству женщина. «Если честно, то уж не надеялась на справедливость. Моему счастью не было предела, когда до меня донесли информацию, что пособие мне положено. Мне его уже одобрили. Осталось дождаться выплат», — поделилась Журавлева. В региональном Пенсионном фонде отметили, что после уточнения дополнительной информации Марина Журавлевой одобрили получение соцвыплаты. «Отделением ПФР по Свердловской области получена дополнительная уточняющая информация о выплаченных суммах доходов членов семьи за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, на основании которой вынесено решение о назначении ежемесячной денежной выплаты в размере 12869,00 рубля на период с 01.04.2022 года по 30.04.2023 года», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что мама-одиночка из Екатеринбурга Марина Журавлева получила отказ в ежемесячном пособии для малообеспеченных матерей. По ее словам, в городском управлении Пенсионного фонда указали причину — превышение допустимого дохода. После первого отказа женщина решила повторно заполнить заявление, но переживала, что снова получит отказ. Свердловское заксобрание рассмотрит закон о новых выплатах для нуждающихся семей с детьми. Такую инициативу в парламент внес губернатор Евгений Куйвашев. Федеральный указ об этих выплатах 31 марта подписал президент РФ Владимир Путин. В связи с этим в Свердловской области необходимо дополнить региональный закон.