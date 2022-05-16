Екатеринбурженка получила отказ на ежемесячное пособие для малообеспеченных семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетная мать-одиночка из Екатеринбурга Марина Журавлева получила отказ в ежемесячном пособии для малообеспеченных матерей. По ее словам, в городском управлении Пенсионного фонда указали причину — превышение допустимого дохода. Об этом URA.RU сообщила сама женщина.

«У меня трое детей. У меня подтвержденный статус матери-одиночки. Наша семья признана малоимущей. Подавала заявление в ПФР на выплату пособия. Заявление рассматривалось около месяца, но в итоге пришел отказ. Причина — превышение размера среднедушевого дохода семьи. О каком превышении идет речь, если одна поднимаю троих детей. Моему возмущению просто нет предела», — посетовала женщина.

После первого отказа женщина решила повторно заполнить заявление. «Я хочу заполнить заявление повторно, но переживаю, что снова получу отказ. Если обращаюсь за помощью в различные инстанции, то никакого вразумительного ответа не получаю. В итоге получается замкнутый круг. Так неохотно дают ответы на вопросы в том же ПФР, будто сотрудники платят из своего кармана. После подобных ситуаций остается неприятный осадок. Будто я виновата, что бывший муж не помогает», — жалуется Журавлева.

Редакция URA.RU отправила запрос в региональный Пенсионный фонд. На момент публикации, ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, жительница города Заречный (Свердловская область) Наталья Бутузова получила отказ на ежемесячное пособие на ребенка. Причина — превышение допустимого дохода на 200 рублей. Общий доход семьи 11 400 рублей в месяц. Женщина работает в пожарной части уборщицей. Бутузова обращалась за разъяснением в местное управление Пенсионного фонда, но ответа не получила.

Свердловское заксобрание рассмотрит законопроект о новых выплатах для нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет. Такую инициативу в парламент внес губернатор Евгений Куйвашев. Федеральный указ об этих выплатах 31 марта подписал президент РФ Владимир Путин. В связи с этим в Свердловской области необходимо дополнить региональный закон.

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