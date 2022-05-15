Utair открывает рейсы из ХМАО в Чечню

16 мая 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 Фото: CC BY-SA 3.0, Александр Бельтюков, Wikimedia Commons Авиакомпания «ЮТэйр» возобновила прямые рейсы из Сургута в Грозный. В мае улететь в Чечню можно будет по четвергам. С июня — в субботу и вторник. Информация об этом содержится на официальном сайте авиаперевозчика. «В мае Utair возобновил полеты по маршруту Сургут — Грозный по четвергам. С июня авиакомпания будет также летать по данному направлению по вторникам и субботам», — сказано в сообщении. Билеты по маршруту уже доступны к продаже на сайте Utair. Судя по данным авиаперевозчика, их стоимость начинается от 6185 рублей. В авиакомпании добавили, что в весенне-летний период 2022 года Utair планирует полеты более чем по 100 направлениям, 70% которых — прямые, без пересадок в Москве. Ранее URA.RU сообщало, что «Ютэйр» возобновил полеты из ХМАО в Екатеринбург. Рейсы из Нягани будут выполняться со 2 июня по вторникам и четвергам на воздушном судне типа ATR 72. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Авиакомпания «ЮТэйр» возобновила прямые рейсы из Сургута в Грозный. В мае улететь в Чечню можно будет по четвергам. С июня — в субботу и вторник. Информация об этом содержится на официальном сайте авиаперевозчика. «В мае Utair возобновил полеты по маршруту Сургут — Грозный по четвергам. С июня авиакомпания будет также летать по данному направлению по вторникам и субботам», — сказано в сообщении. Билеты по маршруту уже доступны к продаже на сайте Utair. Судя по данным авиаперевозчика, их стоимость начинается от 6185 рублей. В авиакомпании добавили, что в весенне-летний период 2022 года Utair планирует полеты более чем по 100 направлениям, 70% которых — прямые, без пересадок в Москве. Ранее URA.RU сообщало, что «Ютэйр» возобновил полеты из ХМАО в Екатеринбург. Рейсы из Нягани будут выполняться со 2 июня по вторникам и четвергам на воздушном судне типа ATR 72.