15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Utair открывает рейсы из ХМАО в Чечню

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Як-42Д авикомпании UTair (Архивный снимок), utair, як 42, авиаперевозчики, ютэйр, ютейр
Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 Фото:

Авиакомпания «ЮТэйр» возобновила прямые рейсы из Сургута в Грозный. В мае улететь в Чечню можно будет по четвергам. С июня — в субботу и вторник. Информация об этом содержится на официальном сайте авиаперевозчика.

«В мае Utair возобновил полеты по маршруту Сургут — Грозный по четвергам. С июня авиакомпания будет также летать по данному направлению по вторникам и субботам», — сказано в сообщении. Билеты по маршруту уже доступны к продаже на сайте Utair. Судя по данным авиаперевозчика, их стоимость начинается от 6185 рублей. В авиакомпании добавили, что в весенне-летний период 2022 года Utair планирует полеты более чем по 100 направлениям, 70% которых — прямые, без пересадок в Москве.

Ранее URA.RU сообщало, что «Ютэйр» возобновил полеты из ХМАО в Екатеринбург. Рейсы из Нягани будут выполняться со 2 июня по вторникам и четвергам на воздушном судне типа ATR 72.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событий.

Авиакомпания «ЮТэйр» возобновила прямые рейсы из Сургута в Грозный. В мае улететь в Чечню можно будет по четвергам. С июня — в субботу и вторник. Информация об этом содержится на официальном сайте авиаперевозчика. «В мае Utair возобновил полеты по маршруту Сургут — Грозный по четвергам. С июня авиакомпания будет также летать по данному направлению по вторникам и субботам», — сказано в сообщении. Билеты по маршруту уже доступны к продаже на сайте Utair. Судя по данным авиаперевозчика, их стоимость начинается от 6185 рублей. В авиакомпании добавили, что в весенне-летний период 2022 года Utair планирует полеты более чем по 100 направлениям, 70% которых — прямые, без пересадок в Москве. Ранее URA.RU сообщало, что «Ютэйр» возобновил полеты из ХМАО в Екатеринбург. Рейсы из Нягани будут выполняться со 2 июня по вторникам и четвергам на воздушном судне типа ATR 72.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...