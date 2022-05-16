Лидер «Агаты Кристи» пожаловался на удаление видео о спецоперации

Вадим Самойлов пожаловался на работу сервиса YouTube Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер группы «Агаты Кристи» Вадим Самойлов пожаловался на удаление видеохостингом YouTube видеозаписей митингов-концертов, посвященных спецоперации России на Украине. Соответствующий пост он разместил в своем telegram-канале.

«Сегодня с нашего YouTube канала начали удалять видео с концертов-митингов „За Победу“ и новостные сюжеты о них. То есть контент, содержащий какую-либо информацию о СВО (специальная военная операция — прим URA.RU)», — говорится в сообщении канала «Вадим Самойлов.Life».

Он подчеркнул, что официальной причиной YouTube называет нарушение правил сообщества. Однако все видео, опубликованные «Агатой Кристи» остаются доступными в соцсети «ВКонтакте», добавил артист.

В доказательство своих слов он опубликовал скрин сообщения команды YouTube, заблокировавшей контент. Там прилагаются полные требования к видеозаписям.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Необходимость провести денацификацию и демилитаризацию Украины призвана сохранить жизни русскоязычного населения Европы, подчеркивал президент России Владимир Путин. На заседании Совбеза РФ это решение принималось как крайняя мера. Власти России подчеркивали, что пытались решить проблемы другим путем, но Украина не шла на сотрудничество.

Фото: telegram-канал «Вадим Самойлов.Life»